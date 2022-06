O épico de aventura que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões atingiu em cheio a nostalgia dos espectadores. Lançado no início dos anos 90, o filme superou hits do streaming e garantiu uma posição de destaque no Top 10 da plataforma. A popularidade do longa não é exatamente uma surpresa, dada sua história emocionante e seu elenco de estrelas.

O épico de aventura Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões foi lançado originalmente em 1991. Com Kevin Reynolds (O Conde de Monte Cristo) na direção, o filme se baseia na lenda folclórica de Robin Hood, originada em meados do século XII.

Continua depois da publicidade

Em seu lançamento oficial, Robin Hood se tornou um enorme sucesso de bilheteria. O longa faturou 390 milhões de dólares, tornando-se assim o segundo filme mais lucrativo de 1991.

Parece interessante, certo? Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama épica e o elenco premiado de Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões.

Conheça a história de Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões

Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões acompanha a clássica história do protagonista titular, um ladrão que rouba dos ricos e ajuda os pobres.

“Quando o cruel Xerife de Nottingham assassina seu pai, o lendário Robin Hood jura vingança e se une a um bando de camponeses”, afirma a sinopse oficial de Robin Hood na Netflix.

Vale lembrar que a trama também foi adaptada pela Disney, mas como um filme animado no qual Robin Hood é uma raposa antropomórfica.

A trama de O Príncipe dos Ladrões começa na época das Cruzadas, com Robin de Locksley, um nobre inglês, preso em Jerusalém. Com a ajuda do amigo Azeem, ele consegue escapar do sufoco e retornar à Inglaterra.

De volta ao país, Robin encontra o castelo de sua família em ruínas, e não demora a descobrir que seu pai foi assassinado pelo terrível Xerife de Nottingham.

Para salvar o reino da vilania do Xerife, Robin e Azeem juntam forças com os bandidos Little John e Will Scarlet.

A partir daí, o grupo embarca em uma jornada perigosa, com o potencial de mudar para sempre a história da Inglaterra.

Elenco de Robin Hood traz astros de Hollywood para a Netflix

Um dos maiores trunfos de Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões é seu impressionante elenco de estrelas, liderado por grandes astros de Hollywood.

Kevin Costner – de filmes como O Guarda Costas e Dança com Lobos – vive o protagonista Robin de Locksley, o Robin Hood.

Morgan Freeman, um dos atores mais populares de todos os tempos, interpreta Azeem Edin Bashir Al Bakir, o amigo mouro de Robin.

Mary Elizabeth Mastrantonio, de Scarface e Mar em Fúria, vive a Lady Marian, uma jovem por quem Robin desenvolve uma grande paixão.

Christian Slater (Entrevista com o Vampiro, King Cobra) vive o bandido Will Scarlett. Nick Brimble (Sete Vidas) é Little John.

Alan Rickman – o Professor Snape da franquia Harry Potter – completa o elenco principal de Robin Hood como o Xerife de Nottingham.

Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.