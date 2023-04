O faroeste moderno que todos estão vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o drama Deixe-o Partir se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência na plataforma. Descrito como um “faroeste moderno”, o filme americano se destaca por sua trama emocionante e por seu talentoso elenco de estrelas.

Deixe-o Partir (Let Him Go, no título original) chegou aos cinemas em 2020. Baseado no livro de mesmo nome, escrito por Larry Watson, o filme tem roteiro e direção de Thomas Bezucha (A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata).

Continua depois da publicidade

No lançamento original, Deixe-o Partir ganhou o coração da crítica especializada, garantindo 84% de aprovação no Rotten Tomatoes. A atuação do elenco foi particularmente elogiada.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o sucesso de Deixe-o Partir na Netflix; confira!

Conheça a trama de Deixe-o Partir, hit na Netflix

Logo após estrear no catálogo brasileiro da Netflix, o faroeste moderno Deixe-o Partir passou a figurar no Top 10 do streaming.

Pelo menos até o momento, o filme é o mais assistido pelos usuários nacionais da Netflix, liderando o Top 10 e superando hits como Fome de Sucesso e Seven Kings Must Die.

“Depois de perder o filho e ver a nora se casar com um homem abusivo, um casal de idosos tenta resgatar seu neto de sua nova e poderosa família”, diz a sinopse oficial de Deixe-o Partir.

O filme acompanha a história de George Blackledge, um xerife aposentado, e de sua esposa Margaret.

A trama começa após a morte de James, o filho do casal. Dois anos após o falecimento do marido, a esposa Lorna começa um novo relacionamento com Donnie Weboy. Ela não ama o novo namorado, mas aceita se casar com ele para proteger o filho Jimmy.

Porém, quando o relacionamento se torna cada vez mais abusivo, George e Margaret embarcam em uma intensa jornada para resgatar Lorna e Jimmy das guerras da família Weboy.

Elenco de Deixe-o Partir é liderado por Kevin Costner e Diane Lane

Deixe-o Partir conta com os veteranos Kevin Costner e Diane Lane como os protagonistas George e Margaret Blackledge.

Vencedor do Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor pelo drama Dança com Lobos, Costner também é conhecido por longas como Robin Hood: O Príncipe dos Ladrões e O Guarda-Costas.

Diane Lane, por sua vez, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Infidelidade, de 2002. Ela também está em filmes como Sob o Sol da Toscana e Vidas Sem Rumo. No DCEU, ela vive Martha Kent, a mãe adotiva do Superman.

Kayli Carter, da série Godless e do filme Má Educação, interpreta Lorna, a nora de George e Margaret.

Will Britain (A Teacher) vive o vilão Donnie Weboy, e Lesley Manville, de The Crown, é Blanche (na foto acima), a influente matriarca da família Weboy.

O elenco de Deixe-o Partir conta também com Jeffrey Donovan (Fargo) e Booboo Stewart (Saga Crepúsculo).

Você já pode assistir Deixe-o Partir na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.