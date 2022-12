O filme cancelado de X-Men que teria mostrado Wolverine com o uniforme clássico

A estreia do Wolverine no MCU é um dos eventos mais aguardados dos filmes da Marvel. Ao que indica, o personagem de Hugh Jackman será introduzido ao multiverso no filme Deadpool 3, que deve estrear em 2023. O que muitos fãs não sabem é que um filme cancelado dos X-Men teria mostrado o mutante com o clássico uniforme das HQs.

Junto com Wolverine, os outros mutantes não devem demorar a chegar ao MCU. A série Ms. Marvel, por exemplo, já faz referência ao conceito de “mutação”.

Pouco se sabe sobre a chegada dos X-Men no MCU, mas ao que tudo sugere, os personagens das HQs devem figurar na Fase 6 dos filmes da Marvel.

Enquanto os X-Men não chegam ao MCU, explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o filme cancelado com o uniforme original do Wolverine.

Wolverine teria usado o traje das HQs em filme de X-Men

Após o lançamento de X-Men: Apocalipse – um dos filmes mais criticados da franquia – o compositor Byron Burton (que trabalhou como assistente de John Ottman no filme) produziu um roteiro básico para um filme solo do Fera.

O mutante Fera, vale lembrar, é interpretado por Nicholas Hoult (The Great) e Kelsey Grammer (Frasier).

A produção teria o título de “X-Men: Fear the Beast” (Tema a Fera). O filme não seria protagonizado por Wolverine, mas teria o mutante entre o rol de personagens.

Fear the Beast seria ambientado nos anos 80. A trama acompanharia o embate entre Hank McCoy e o vilão Senhor Sinistro.

A ideia era lançar uma série de filmes solo sobre os personagens dos X-Men, e todos eles teriam o Senhor Sinistro como vilão.

Infelizmente, o projeto foi arquivado. Na época, os planos do cineasta Simon Kinberg (que liderava a franquia) era produzir mais um filme da Fênix Negra.

A cena de abertura de Fear the Beast traria uma participação especial do Wolverine (ainda interpretado por Hugh Jackman) no clássico traje amarelo e preto das HQs.

O momento em questão mostraria o Wolverine interrompendo uma luta entre o Fera e o mutante Wendigo em uma vila nativa-americana. O personagem, inclusive, utilizaria a icônica máscara dos quadrinhos.

Hoje em dia, muitos fãs se perguntam: por que será que Wolverine nunca usou o uniforme das HQs nos filmes da Fox?

O motivo é muito simples. Em toda a franquia, a intenção dos produtores era oferecer um grau maior de realismo à história dos mutantes. Por isso, os X-Men surgem com trajes mais simples e discretos, evitando assim o figurino chamativo das HQs.

