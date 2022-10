O filme com atriz de Bem-Vindos à Vizinhança que todos estão vendo no Prime Video

O Amazon Prime Video tem um suspense que está fazendo bastante sucesso na plataforma de streaming. A obra é estrelada por ninguém menos que Naomi Watts, de Bem-Vindos à Vizinhança.

“Amy Carr sai para o que devia ter sido uma corrida matinal restauradora, quando uma amiga liga com notícias terríveis: a escola local que o filho de Noah frequenta foi sitiada por um atirador”, diz a sinopse do filme de suspense.

Watts já é conhecida na Sétima Arte, tendo estrelado Cidade dos Sonhos, O Chamado, King Kong (de Peter Jackson) e muito mais.

Atualmente, o filme de suspense está em primeiro lugar dentre os 10 mais assistidos do Prime Video no Brasil.

No ranking geral, levando em conta filmes e séries, ele está em 5º lugar, atrás apenas de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, Periféricos (leia sobre essa série de ficção científica, aqui), Reacher e Pearson.

Suspense com Naomi Watts está no Prime Video

Estamos falando do filme A Hora do Desespero, dirigido por Phillip Noyce, conhecido por O Doador de Memórias e O Americano Tranquilo.

Apesar dessa popularidade no Prime Video, A Hora do Desespero não foi exatamente muito bem recebido pelos críticos. No Rotten Tomatoes, o longa-metragem amarga meros 29% de aprovação, com 77 análises computadas.

“Naomi Watts dá tudo de si, mas A Hora do Desespero fica aquém como um thriller, bem como um comentário social”, diz o consenso da crítica.

Além de Watts, o elenco do suspense conta com Colton Gobbo, Andrew Chown, Sierra Maltby, Michelle Johnston e Jason Clarke.

A Hora do Desespero está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.