O filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

Filmes de ação são sempre um sucesso na Netflix. No momento, uma produção desse gênero está tendo destaque na gigante do streaming: O Assassino: O Primeiro Alvo.

O Assassino: O Primeiro Alvo, no momento, está na liderança do Top 10 de filmes da Netflix. É um ótimo resultado, até porque não se trata de uma produção original da gigante do streaming.

O longa-metragem, na verdade, teve lançamento nos cinemas em 2017. Caso você esteja se perguntando, O Assassino: O Primeiro Alvo não fez grande sucesso na época do seu lançamento.

É o tipo de produção que ganha mais destaque no streaming. Então, pelo menos, O Assassino: O Primeiro Alvo está tendo uma segunda chance na Netflix.

Filme em alta na gigante do streaming

Leia abaixo a sinopse de O Assassino: O Primeiro Alvo.

“Devastado pela morte da noiva diante de seus olhos em um atentado terrorista, Mitch Rapp dedica-se à vingança, o que chama a atenção da CIA.”

“Recrutado, o descontrolado rapaz é enviado para o rígido treinamento de Stan Hurley, veterano militar que prepara assassinos secretos de atuação internacional e tem sérias ressalvas à avaliação psicológica de Mitch.”

O elenco de O Assassino: O Primeiro Alvo é liderado por Dylan O’Brien e Michael Keaton. O primeiro é conhecido por ter feito parte do elenco de Teen Wolf, enquanto o segundo já interpretou o Batman no cinema.

O Assassino: O Primeiro Alvo está agora disponível pela Netflix.

