O filme de lobisomem que todo mundo está vendo na Netflix

Após o sucesso de O Lobo Viking, mais um filme de lobisomem se destaca na Netflix! Trata-se de Lobisomem: A Besta Entre Nós, um longa sombrio e eletrizante e cheio de reviravoltas. Recém-chegado ao catálogo da plataforma, o filme não demorou a conquistar os assinantes brasileiros do streaming.

Lobisomem: A Besta Entre Nós (Werewolf: The Beast Among Us, no título original) chegou aos cinemas em 2012. Misturando ação, fantasia e terror, o filme tem direção de Louis Morneau (Morcegos).

Continua depois da publicidade

Apesar de ter conquistado o público brasileiro na Netflix, Lobisomem: A Besta Entre Nós falhou em impressionar a crítica especializada, com apenas 40% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Lobisomem: A Besta Entre Nós na Netflix; confira!

De que fala a história sinistra de Lobisomem: A Besta Entre Nós?

Lobisomem: A Besta Entre Nós estreou na Netflix no final de fevereiro, e dias depois, já aparecia no Top 10 da Netflix.

Até o fechamento desta matéria, o filme de terror é o 8º mais assistido da Netflix, à frente de hits como Na Sua Casa ou Na Minha? e O Grito.

“Quando uma criatura misteriosa aterroriza uma vila sob o luar, um jovem se une a um grupo de caçadores de lobisomens para eliminar a ameaça”, diz a sinopse de Lobisomem: A Besta Entre Nós.

A trama começa quando uma vila do leste europeu é ameaçada por uma alcateia de lobisomens que, sempre em noites de lua cheia, devora os moradores.

Nesse cenário sinistro, o jovem Daniel decide embarcar em uma violenta jornada para destruir as criaturas.

Para isso, ele conta com a ajuda de uma talentosa equipe de caçadores de monstros. Será que eles conseguirão salvar a vila dos licantropos? Só assistindo ao filme para saber!

Conheça o elenco do novo filme de lobisomem da Netflix

O elenco de Lobisomem: A Besta Entre Nós é liderado por Guy Wilson como Daniel, o jovem corajoso que se junta aos caçadores de lobisomens para salvar sua vila.

Wilson é conhecido por performances em séries como Breaking Bad, NCIS, Castle e Bones, além da novela Days of Our Lives.

Ed Quinn, de One Day at a Time e 2 Broke Girls, vive Charles, o misterioso líder dos caçadores de lobisomens.

Stephen Rea, de Entrevista com o Vampiro, é Doc, um médico que guarda um terrível e assustador segredo.

O elenco principal de Lobisomem: A Besta Entre Nós é completado por Rachel DiPillo (Chicago Med) como Eva, a namorada de Daniel.

Adam Croasdell (Preacher), Ana Ularu (Emerald City) e Steven Bauer (Better Call Saul) também integram o elenco de Lobisomem: A Besta Entre Nós.

Você já pode assistir Lobisomem: A Besta Entre Nós na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.