O filme de terror que você precisa assistir no HBO Max

Terrores bem construídos são raridade hoje em dia. Mas ainda há alguns cineastas que conseguem evocar o horror de forma contundente e impactante. Um desses é Paco Plaza, mais conhecido por [REC]. Seu mais novo filme chegou ao HBO Max, que compete com o catálogo de terror da Netflix, e vamos explicar por que você precisa assistí-lo.

Plaza nos lembra que grandes efeitos ou cenários grandiloquentes não são necessários para nos desestabilizar e nos fazer parte de uma espiral de situações dignas dos pesadelos mais intensos.

Despojando-se de truques convencionais para envolver o público, o diretor espanhol opta por nos apresentar aos poucos os acontecimentos que compõem a história.

Por isso, quando conhecemos a protagonista, Susana (Almudena Amor), é difícil imaginar o caminho que ela terá que percorrer até chegar ao conflito central.

Vamos, enfim, conhecer que filme de terror é esse e por que ele está atraindo tanta gente no HBO Max, a tal ponto que atualmente ocupa o 1º lugar dentre os 10 filmes assistidos da plataforma de streaming.

Terror imperdível no HBO Max

A sinopse de A Avó (La Abuela) diz: “O diretor de [REC], Paco Plaza, apresenta este filme em que uma jovem precisa deixar sua badalada vida de modelo em Paris por uns dias para cuidar da avó doente em Madri. Com o passar dos dias, a convivência se torna um visceral pesadelo”.

A obra é uma metáfora sobre o medo de envelhecer e sobre a prisão criada pelos laços familiares, criando-se o terror a partir disso.

Carlos Vermut é responsável pelo roteiro de A Avó. Ele é mais conhecido por ter escrito Mantícora, A Garota de Fogo e Diamond Flash.

O elenco conta com Almudena Amor, com a brasileira Vera Valdez, ambas muito elogiadas pelos seus trabalhos no filme de terror. Além da dupla principal, temos Karina Kolokolchykova e Marina Gutiérrez.

A Avó está disponível no HBO Max.

