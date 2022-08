O filme épico que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o épico A Grande Muralha está fazendo o maior sucesso na plataforma. O filme superou alguns dos maiores sucessos do streaming e garantiu uma posição de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil. O sucesso do longa pode ser explicado por suas intensas sequências de ação.

Dirigido pelo cineasta chinês Zhang Yimou (A Casa das Adagas Voadoras), A Grande Muralha chegou aos cinemas em 2016. O filme mistura os gêneros de ação, aventura, suspense e terror, no característico estilo das produções chinesas.

Em sua estreia original, A Grande Muralha falhou em conquistar o público e a crítica especializada. O longa garantiu apenas 35% de aprovação no Rotten Tomatoes, e gerou um prejuízo de 75 milhões de dólares para os estúdios da Universal.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama épica e o elenco de estrelas de A Grande Muralha na Netflix; confira.

Conheça a história de A Grande Muralha na Netflix

Na Netflix, A Grande Muralha se destaca por suas incríveis sequências de batalha, que lembram alguns dos episódios mais icônicos de Game of Thrones.

“Mercenários europeus à procura de pólvora durante a dinastia Song, na China, descobrem que uma guerra está sendo travada entre os heróis do país e monstros selvagens”, afirma a sinopse oficial de A Grande Muralha.

A trama do filme começa com a prisão do mercenário William Garin, que é detido na Grande Muralha da China e acaba descobrindo o mistério por trás de uma das maiores maravilhas do mundo.

Enquanto exércitos de monstros terríveis assolam a Muralha, a busca de William por riquezas se transforma em uma missão heroica.

O protagonista, eventualmente, se junta a um grupo de guerreiros de elite para destruir as criaturas e decidir o destino da China – e de toda a humanidade.

Elenco de A Grande Muralha tem astros da Marvel e Game of Thrones

O elenco de A Grande Muralha mistura astros de Hollywood com grandes estrelas do cinema chinês.

Matt Damon, de filmes como Perdido em Marte e a franquia de ação Bourne, interpreta o protagonista William Garin.

A atriz chinesa Jing Tian, de Kong: A Ilha da Caveira, é a Comandante Lin Mae, a líder de um batalhão de grandes guerreiros.

Pedro Pascal, famoso por performances em Game of Thrones e The Mandalorian, é Pero Tovar, um intrépido mercenário europeu.

Willem Dafoe, o Duende Verde dos filmes do Homem-Aranha, interpreta o Sir. Ballard, um aventureiro europeu que se torna professor na China.

Andy Lau (Shock Wave) é o Estrategista Wang, um dos homens mais inteligentes do reino. Zhang Hanyu (White Vengeance) completa o elenco principal de A Grande Muralha como o General Shao.

A Grande Muralha está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

