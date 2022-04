O filme mais erótico da Netflix está de volta com sua sequência

Após meses de espera, a sequência de 365 DNI finalmente estreia na Netflix. 365 Dias: Hoje tem tudo para se tornar um dos maiores lançamentos da plataforma em 2022. O longa traz a continuação da história de Laura e Massimo – marcada por novos inimigos, grandes reviravoltas e, é claro, muito sexo e erotismo.

365 Dias: Hoje traz de volta a equipe responsável pelo sucesso do primeiro filme. Barbara Białowąs e Tomasz Mandes retornam na direção. O roteiro, por sua vez, é de Tomasz Klimala e Blanka Lipińska.

A trama do 365 DNI 2 é baseada no livro This Day, também escrito por Lipińska. O filme tem 110 minutos de duração, recheados de inesquecíveis cenas de sexo.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a história, elenco e estreia de 365 Dias: Hoje na Netflix.

De que fala 365 DNI 2 na Netflix?

“Laura e Massimo estão de volta, numa história mais quente do que nunca. Mas agora, as conexões da família de Massimo complicam a vida do casal, que ainda precisa lidar com um homem misterioso que entra na vida de Laura decidido a conquistar seu coração e confiança a qualquer custo”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias: Hoje na Netflix.

A história de 365 Dias: Hoje se passa logo após o final do primeiro filme – que vale lembrar, termina com uma reviravolta bombástica para a protagonista Laura.

Sobrevivendo ao ataque no túnel, Laura faz de tudo para virar a página com Massimo.

O mafioso, por sua vez, não demora a descobrir a gravidez na amada. O casal também decide oficializar a união com um luxuoso casamento – mas os problemas não terminam por aí.

Em 365 Dias: Hoje, o relacionamento de Massimo e Laura enfrenta um grande obstáculo: Marcelo ‘Nacho’ Matos, um gângster rival que sequestra a protagonista em um ato de vingança contra o criminoso.

Mas como no primeiro filme, Laura acaba se apaixonando por Massimo – e a partir daí, inicia um perigoso triângulo amoroso.

Quem está no elenco de 365 Dias: Hoje?

Como você pôde perceber na sinopse, Massimo e Laura voltam como os protagonistas de 365 Dias: Hoje.

Dessa forma, os astros Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka também retornam no novo filme da Netflix.

O principal reforço no elenco de 365 Dias: Hoje é o do ator e modelo italiano Simone Susinna. No filme erótico, o galã interpreta Nacho, o grande rival de Massimo. Veja acima uma foto do bonitão.

Domenico, o leal capanga de Massimo, também está de volta. O personagem é interpretado por Otar Saralidze.

O elenco principal de 365 Dias: Hoje é completado por Magdalena Lamparska, que retorna como Olga, a melhor amiga de Laura.

Estreia e trailer de 365 Dias: Hoje na Netflix

365 Dias: Hoje já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. O longa estreou na plataforma em 27 de abril de 2022.

Confira abaixo o trailer oficial de 365 DNI 2 – e prepare-se para o clima quente das cenas eróticas.