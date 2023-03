O filme picante que todo mundo está assistindo na Netflix

Os assinantes da Netflix estão sendo conquistados por outro filme quente, após o sucesso de 365 DNI. Esta Noite Você Dorme Comigo tem dado o que falar – vamos saber mais sobre ele.

“Uma jornalista em um casamento morno precisa escolher entre o marido distante, mas amoroso, e um ex-namorado mais jovem que reaparece em sua vida”, diz a sinopse oficial de Esta Noite, Você Dorme Comigo na Netflix.

Esse surpreendente filme de romance e drama tem Roma Gąsiorowska, Wojciech Zieliński e Maciej Musiał no elenco principal.

Continue lendo para saber mais sobre Esta Noite, Você Dorme Comigo.

Trama de Esta Noite, Você Dorme Comigo é real na Netflix?

Esta Noite, Você Dorme Comigo estreou na Netflix no dia 1 de março de 2023. O longa não demorou nem 24 horas para aparecer no Top 10 do streaming.

Até o fechamento desta matéria, Esta Noite, Você Dorme Comigo é o terceiro filme mais assistido da Netflix, superando sucessos como Fantasma e CIA, Amor ao Primeiro Beijo e Lágrimas do Sol.

As críticas, no entanto, não estão elogiando tanto assim o longa-metragem. O Decider detonou o filme, escrevendo: “Ligue para a empresa de energia – essa barraca do beijo não tem eletricidade”.

“Um romance polaco cujo título é uma promessa sobre o que proporciona… um convite para uma soneca”, diz o Movie Nation.

“Esta Noite Você Dorme Comigo simplesmente não é bom. Nenhuma das coisas que nos pede para pensar são seguidas, as coisas que me fazem pensar me deixam muito desconfortável, e não há uma única parte empolgante”, apontou o But Why Tho? A Geek Community.

Você pode assistir Esta Noite Você Dorme Comigo na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.