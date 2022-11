O futuro do Batman nos cinemas é mais complicado do que você pensa

Com a formação do DC Studios, que tem a liderança pelo diretor James Gunn e o produtor Peter Safran, o futuro da DC nos cinemas enche os fãs de expectativas.

Após a aquisição da WarnerMedia pelo Discovery, e a fusão entre a Warner Bros. e a empresa compradora, o chefe do estúdio, David Zaslav, prometeu mudanças.

As mudanças estão acontecendo, voltando a dar prioridade ao Superman de Henry Cavill, e fazendo novas parceria para futuros projetos.

No entanto, o grande problema da DC nos cinemas agora é o Batman, com três versões, sendo duas do universo principal e uma de um universo isolado. O futuro do Cavaleiro das Trevas é muito mais complicado do que os fãs pensam.

Michael Keaton como Batman

O que vai acontecer com o Batman de Michael Keaton?

Quando o Batman de Michael Keaton foi anunciado para aparecer em The Flash, os fãs ficaram empolgados e um pouco confusos com sua presença.

Posteriormente, o Batman de Ben Affleck também foi anunciado, com comentários do diretor Andy Muschietti na época dando a entender que seria a despedida do ator no papel.

Isso pareceu se concretizar quando Keaton também foi anunciado em Batgirl, e trabalharia ao lado de J.K. Simmons, o comissário Jim Gordon do Batman de Affleck.

Por ume breve período, os fãs estavam acreditando que Keaton seria o Batman principal do universo da DC nos cinemas, e o de Affleck seria morto em The Flash.

A mudança vem justamente com a aquisição da Warner pelo Discovery, e a tentativa de reduzir a presença de Keaton no universo principal.

A empresa cancelou Batgirl, que estabeleceria Keaton como o principal Batman, e ainda revelou que Affleck vai aparecer em Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2).

Zaslav já havia admitido que não gostaria de ver várias versões do Batman nos cinemas, e sua posição parece condenar Keaton no universo principal do DCEU.

É claro que ainda há Robert Pattinson como o Batman do universo criado por Matt Reeves, e a DC deve manter como está, em um universo isolado.

Por sua vez, a conclusão é que Keaton realmente terá uma importância muito menor no DCEU, visto que Affleck está retornando ao papel em Aquaman 2.

The Flash estreia no dia 26 de junho de 2023 nos cinemas.

