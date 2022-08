O herói do MCU que foi inspirado por um ex-Beatles

Assim como Stan Lee, o lendário Sir Paul McCartney é um dos escritores mais reconhecidos e prolíficos da história de seu meio. O que nem todos sabem é que ele acabou inspirando um herói que vemos no Universo Cinematográfico Marvel.

Desde seu tempo nos Beatles escrevendo músicas com John Lennon até sua carreira solo de grande sucesso, McCartney escreveu literalmente centenas de músicas ao longo dos anos.

Um compositor de sucesso se inspira em tudo e qualquer coisa, incluindo quadrinhos de super-heróis. Uma música inspirada nos supervilões da Marvel que McCartney escreveu para sua banda Wings, nos anos 1970, levaria a um relacionamento com os criativos da Marvel, que quase fez de McCartney um super-herói.

Paul McCartney é um fã de quadrinhos, em uma entrevista de 1963 com a NME, ele brincou que a ambição de sua vida era aparecer em seu quadrinho de cowboy favorito da infância, The Dandy.

Quando The Dandy imprimiu sua edição final, quase 50 anos depois, em 2012, McCartney finalmente conseguiu seu desejo, não apenas sendo retratado, mas liderando o elenco de personagens na canção Hey Jude.

McCartney também é mostrado lendo quadrinhos do Superman no lugar de partituras no filme dos Beatles de 1965, Help!.

O musicista acabaria compartilhando seu amor pelos quadrinhos com seus filhos, comprando uma pilha de quadrinhos da Marvel para eles durante uma estadia na Jamaica. Esses quadrinhos o inspiraram a escrever uma música, e essa música chamou a atenção dos maiores nomes que já trabalharam na Marvel.

“Magneto and Titanium Man”, do álbum de 1975 do Wings, Venus and Mars, é uma história sobre os dois vilões titulares planejando um assalto.

A música estava no setlist da primeira turnê mundial do Wings, e quando a banda tocou no LA Forum, Sir Paul se encontrou nos bastidores com o lendário Jack Kirby.

Kirby presenteou Sir Paul e sua falecida esposa e colega de banda, Linda, com um esboço original do casal sendo levitado por Magneto.

Naquela noite, McCartney deu um alô para Kirby, o co-criador de Magneto, antes de tocar a música. Imagens dos vilões foram projetadas atrás da banda ao lado de pinturas de René Magritte e David Hockney.

“É tudo arte”, comentou McCartney em entrevista à Rolling Stone (via ScreenRant). A música também inspirou um esboço de John Romita de Sir Paul como um baixo tocando Titanium Man, e levou a um encontro com o outro criador dos vilões, Stan Lee.

O personagem da Marvel inspirado por Paul McCartney

Após a morte de Stan Lee em 2018, Sir Paul prestou seus respeitos online, compartilhando uma história sobre uma reunião que os dois tiveram, onde eles debateram uma ideia para um super-herói empunhando um baixo.

Embora o super-herói de Sir Paul e Stan Lee nunca tenha sido realizado, McCartney inspirou um herói da Marvel favorito dos fãs: Rocket Raccoon, dos Guardiões da Galáxia.

Nomeado após música de McCartney, “Rocky Raccoon”, dos Beatles, Rocket Raccoon foi chamado de “Rocky” em sua primeira aparição e várias partes de sua história de fundo são referências diretas à música.

Antes da popularidade dos filmes dos Guardiões da Galáxia, Rocket também era regularmente retratado com um sotaque britânico, não muito diferente do de McCartney.

Os filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

