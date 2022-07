O Homem de Toronto supera Spiderhead na Netflix

O Homem de Toronto é, definitivamente, a comédia de ação que todos estão vendo na Netflix!

O novo filme estrelado por Woody Harrelson e Kevin Hart chegou ao catálogo da plataforma de streaming no dia 24 de junho e, segundo o site Looper, já foi assistido pelos assinantes por mais de 50 milhões de horas.

Continua depois da publicidade

O número exato divulgado é de 53890000 horas, que se tornam nítidos através da forte presença do filme no Top 10 de filmes mais vistos da Netflix durante todo esse período.

O segundo lugar da lista fica com Spiderhead, de Chris Hemsworth (Thor: Amor e Trovão), que soma 38 milhões de horas. Arremessando Alto, de Adam Sandler, já está na lista há três semanas, mas teve apenas metade das horas vistas de O Homem de Toronto.

Conheça a história de O Homem de Toronto

Segundo a sinopse oficial, “Um consultor de vendas atrapalhado (Kevin Hart) tem sua identidade trocada com o assassino mais mortal do mundo (Woody Harrelson) – conhecido apenas como o Homem de Toronto – e eles precisam se aliar para sobreviver”.

No filme, Woody Harrelson dá vida a um experiente assassino creditado como O Homem de Toronto que não tem qualquer empatia por suas vítimas e utiliza a tortura como uma de suas principais armas.

Ele recebe ordens de uma mulher que também trabalha com outros caras, sempre usando nomes de cidades como Miami, Tóquio e Moscou para manter as identidades a salvo. No entanto, os outros assassinos parecem estar cansados de viver na sombra do eficiente canadense.

O protagonista na história é o fracassado Teddy, que está tentando promover um novo tipo de boxe no qual as pessoas treinam sem se atingirem com socos, mas ele é tão incompetente que mal consegue planejar um evento de aniversário para sua carinhosa esposa.

Indo ao endereço errado, Teddy acaba tendo sua identidade confundida com a do Homem de Toronto, e as coisas ficam complicadas e violentas em seguida.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.