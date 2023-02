O impressionante filme de ação que todos estão vendo na Netflix

Se você curte filmes de ação, não deixe de conferir Vingança Solitária, um thriller impressionante que está fazendo o maior sucesso na Netflix. No Top 10 brasileiro da plataforma, o longa já figura em posições de destaque, graças à sua trama violenta e cheia de surpresas.

Produzido de maneira independente, Vingança Solitária (Army of One, no título original) foi lançado em 2020. O longa tem direção de Stephen Durham (Bloodlines).

Continua depois da publicidade

Apesar de ter conquistado o público brasileiro na Netflix, o filme de ação não é bem avaliado em plataformas como IMDB e Letterboxd. Nos sites, Vingança Solitária garantiu apenas as notas 4.5 (em 10) e 2.2 (em 5).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o sucesso de Vingança Solitária na Netflix; confira!

Conheça a trama e o elenco de Vingança Solitária

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Vingança Solitária não demorou a aparecer no Top 10 da plataforma, superando alguns dos maiores hits do streaming.

Pelo menos até o momento, Vingança Solitária lidera o ranking de filmes mais assistidos da Netflix, à frente de sucessos como a comédia romântica Na Sua Casa ou Na Minha? e o suspense Na Palma da Mão.

No centro de Vingança Solitária, como o próprio nome já indica, está uma intensa e violência jornada de retribuição.

“Após ser atacada por traficantes e testemunhar a morte do marido, uma soldado altamente treinada embarca em uma busca mortal por vingança”, diz a sinopse de Vingança Solitária.

A trama começa quando, em uma caminhada pela floresta, a agente Brenner Baker encontra um esconderijo de um cartel de drogas.

Seu marido é morto, e após uma sequência bastante violenta, a protagonista também é deixada para morrer.

Porém, Brenner sobrevive – e a partir daí, jura vingar a morte do marido e levar todos os responsáveis à justiça.

Misturando ação, aventura e suspense em sua trama, o filme também é descrito pela Netflix como “sombrio” e “empolgante”.

Por outro lado, é importante lembrar que Vingança Solitária é um filme “B”. Por isso, os assinantes da Netflix não devem esperar por atuações espetaculares, histórias originais ou efeitos especiais bem produzidos no longa.

O elenco de Vingança Solitária é liderado por Ellen Hollman como a protagonista Brenner Blake.

A atriz também está em séries como Into the Badlands e Spartacus, além dos filmes Amor & Monstros e Matrix: Resurrections.

Matt Passmore (The Glades) vive Dillon, o marido de Brenner. É sua morte que serve como estopim para a história de Vingança Solitária.

O elenco de Vingança Solitária é completado por Geraldine Singer (Corra!) como Mama, a líder do cartel de drogas.

Você já pode assistir Vingança Solitária na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.