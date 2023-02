O Lobo Viking: Explicamos o final do filme da Netflix

Violento, emocionante e cheio de reviravoltas, O Lobo Viking não demorou a conquistar os assinantes brasileiros da Netflix. Recém-chegado ao catálogo da plataforma, esse suspense norueguês dá o que falar. Como o desfecho do filme deixou muitos espectadores confusos, explicamos abaixo tudo que acontece na conclusão!

“Uma adolescente que acabou de se mudar para uma cidadezinha testemunha um assassinato brutal. Depois disso, ela começa a ter visões e desejos bizarros”, afirma a sinopse oficial de O Lobo Viking.

Elli Müller Osborne (Royalteen) e Liv Mjönes (Midsommar – O Mal Não Espera a Noite) estrelam este suspense eletrizante. A direção é de Stig Svendsen (King’s Bay).

Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho surpreendente de O Lobo Viking na Netflix. (via TheCinemaHolic)

Final explicado de O Lobo Viking – Liv encontra o lobisomem?

No decorrer de O Lobo Viking, a protagonista Liv entende as lendas dos lobisomens com a ajuda de Lars. Eventualmente, a personagem rastreia e mata o licantropo que Lars havia perseguido por alguns anos.

No entanto, quando Liv e William encontram evidências da existência de um segundo lobisomem, são obrigados a procurar, mais uma vez, a ajuda de Lars.

O caçador explica que os lobisomens não são criaturas sobrenaturais, mas sim seres híbridos criados pelo cruzamento de humanos e lobos – o que costumava acontecer nos tempos antigos, particularmente na era Viking.

Lars também revela que, para impedir a instauração do caos na cidade, Liv e William teriam que interromper a linhagem do lobisomem original (que foi morto por Liv).

Segundo Lars, o “segundo lobisomem” foi, provavelmente, infectado pelo primeiro. Enquanto isso, Thale vive a transformação completa em uma noite de lua cheia.

A personagem mata Jonas, revelando-se como a segunda lobisomem, tendo contraído a licantropia enquanto tentava salvar Elin.

Thale tenta se afastar das pessoas, mas acaba atacando os passageiros de um ônibus quando sua transformação é novamente ativada.

Ainda em sua forma licantropa, Thale volta para a casa e encontra Jenny. Mesmo transformada, ela não consegue matar a irmã.

Como resultado, Arthur suprime a transformação de Thale com um choque elétrico, e Jenny foge logo em seguida.

Nessa cena, o filme introduz uma interessante reviravolta no mito dos lobisomens. O romance é uma parte essencial da jornada das criaturas, mas nesse caso, a conexão de Thale com Jonas não é forte o suficiente para impedir a transformação.

Por outro lado, Thale tem grande apreço pela irmã, e por isso, a conexão permanece mesmo após a transformação (em um estilo parecido com o do desfecho da animação Frozen).

O que acontece com Thale e Liv?

No clímax do filme, Liv e Jenny reconhecem Thale como o segundo lobisomem (graças à heterocromia dos olhos da personagem).

A partir daí, Liv embarca em uma jornada contra o tempo para capturar Thale antes que ela possa machucar qualquer outra pessoa.

William sugere usar anestesia para impedir a transformação. No entanto, Liv sabe que, em uma hora ou outra, será obrigada a atirar na própria filha.

Thale ataca William e Liv em uma loja, mas neste momento, Lars atinge a lobisomem com o carro. William atira um dardo anestésico na criatura, e nesse momento, Thale é capturada.

No entanto, Lars morre, o que deixa Liv sem soluções para curar Thale. No final das contas, Liv é confrontada por uma difícil decisão: arriscar a vida de todos da cidade, ou matar a própria filha para evitar o caos.

No hospital, Liv tem uma última conversa com Thale, ainda em sua forma lupina. Liv pede desculpas para a filha e diz que a ama – e aí, aponta uma arma para seu coração.

O filme não mostra a morte de Thale, mas deixa bem claro que Liv matou a filha (o que também é comprovado quando a protagonista coloca a bala de prata na frente da foto de Thale no quarto).

Ao matar Thale, Liv consegue salvar todos os moradores de Nybo. Porém, o filme termina com um ar anti-climático, já que a protagonista nunca consegue se reconciliar com a filha.

O Lobo Viking está disponível na Netflix.

