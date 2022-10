O Monastério: Explicamos o final do novo terror da Netflix

O Monastério é o novo terror polonês que acaba de chegar à Netflix. O longa está popular na plataforma, ocupando o 6º lugar no Top 10 filmes na Netflix Brasil.

O filme é dirigido por Bartosz M. Kowalski, e usa elementos sobrenaturais e o próprio conceito mal para aterrorizar os assinantes do serviço.

O Monastério não tenta reinventar o terror, se curvando à várias convenções do gênero. O filme gira em torno de um ritual que quer despertar um mal antigo, cruzes viram de ponta cabeça, corpos começam a flutuar e um homem vira um enxame de moscas.

Por mais que caia em diversos clichês, é inegável que o longa polonês consegue criar uma atmosfera assustadora, e pode ser um filme confortável para os fãs do gênero.

Agora, se você assistiu e ficou com algumas perguntas sobre o final, fique tranquilo que temos exatamente o que você precisa.

Final de O Monastério explicado. Quem era o escolhido?

Logo após o padro Marek descobrir que os padres de um monastério estão cometendo canibalismo com as mulheres que passam pelos seus exorcismos falsos, Piotr, um padre falso que também estava investigando o caso, pede para Marek segui-lo para a biblioteca.

Piotr abre um livro antigo e o “escolhido” nasceu durante um eclipse, e deveria ter sido morto por uma adaga logo após o nascimento. Se o escolhido sobreviveu, ele consumirá sete pecadores e beberá o sangue de um inocente. Após o ritual, o escolhido deve se transformar em um demônio, dando inicio à uma nova ordem mundial.

O padre falso explica que o monastério acreditava que o próprio Marek era esse escolhido. O padro nasceu com uma cicatriz que simbolizava isso, sendo ela o motivo dele ter quase sido morto quando bebê no início do filme. Mas os padres dali pareciam ser adoradores do mal, e queriam completar o ritual para invocar o demônio.

E acontece que, naquele momento, vários outros padres chegam e Marek descobre que Piotr estava mentindo o tempo todo, tendo recebido a missão de ganhar sua confiança e não deixá-lo escapar.

Marek é amarrado, e descobre que foi atraído ali pelos próprio padres. Os sacerdotes daquele lugar acreditam que Deus e o Diabo possuem um entendimento entre si. Não vendo Satã como uma força maligna, mas sim uma força para punir os humanos malígnos.

Aquele lugar foi construída em volta da porta para o inferno — que é um poço — e por 800 anos a irmandade espera o nascimento do escolhido. Eles acreditam que o maligno iria emergir do inferno e tomar o corpo do escolhido. Eles sempre sonharam em ser apóstolos que ajudariam o Diabo a governar o mundo.

Os padres conseguem fazer Marek comer partes dos corpos dos pecadores, mas ele ainda não havia consumido o sangue de um inocente, então eles cortam o pescoço de uma garota, bebem o sangue dela, e forçam Marek a beber também.

Os padres chamam o Diabo, mas nada acontece. O chefe deles fica devastado, já que tinham feito tudo que o livro descrevia para que o ritual acontecesse, mas, por algum motivo, não deu certo. Piotr enfia uma adaga em Marek, e é anunciado que o ritual falhou e o corpo do suposto escolhido deveria ser jogado no poço.

O líder começa a beber para afogar as mágoas e Piotr entra no quarto fingindo que ia apenas ajudá-lo a ir para cama, mas, por responsabilizar o padre pela falha, Piotr o sufoca com um travesseiro (sabendo também que era o próximo na linha de sucessão à posição do homem).

A cena fica obscura, uma cruz fica de ponta cabeça, e vemos Marek acordando cercado por ossos, e se tornando o demônio que dizia no livro.

Na manhã seguinte, Piotr está fazendo uma prece pelo falecido — que ele mesmo matou — e, de repente ele não consegue mais falar, seu corpo começa a levitar e ele explode em um grande enxame de moscas.

Alguns minutos depos, o demônio entra na igreja, deixando os padres chocados. Quando eles tentam fugir, todos os humanos da cena ficam suspenso no ar e viram de ponta cabeça. O céu se abre e um trovão soa, simbolizando que a Terra se tornou o inferno, e a nova ordem mundial começou.

Enquanto todas as estranhezas do filme, que começa como uma investigação mas toma um rumo extremamente sobrenatural, são explicados com esse final, uma coisa permanece incerta.

Quem era Marek? Por que ele foi marcado desde o nascimento? Teve alguma circunstância misteriosa por trás disso? Bem, talvez nunca saberemos, já que o filme realmente tem suas prioridades alteradas quando chega ao final.

O Monastério está disponível na Netflix.

