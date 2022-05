O novo drama brasileiro que tem tudo para conquistar fãs na Netflix

Recém-chegado ao catálogo da Netflix, o drama A Frente Fria Que a Chuva Traz tem uma inteligente história que aborda temas como embate de classes e elitismo. O filme brasileiro é uma interessante metáfora social – marcada por cenas de violência e sexo. Ou seja: não é para menores.

A Frente Fria que a Chuva Traz tem direção e roteiro de Neville d’Almeida. O filme representa o primeiro projeto do cineasta desde Navalha na Carne, lançado em 1997 e protagonizado por Vera Fischer.

O enredo de A Frente Fria que a Chuva Traz é baseado em uma peça de teatro homônima, escrita por Mário Bortolotto, que também integra o elenco do longa.

Confira abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a trama e o elenco de estrelas de A Frente Fria que a Chuva Traz.

Saiba tudo sobre A Frente Fria que a Chuva Traz na Netflix

A premissa de A Frente Fria que a Chuva Traz é bastante simples: um grupo de jovens ricos alugam uma laje em uma comunidade do Rio para fazer uma festa.

“Um grupo de playboys dá uma festa em uma comunidade e precisa encarar os moradores locais, que chegam sem ser convidados”, afirma a sinopse do longa.

Liderados pelo protagonista Alison, um grupo de jovens da Zona Sul do Rio aluga uma laje na Favela do Vidigal. No local, os playboys organizam festas regadas à álcool e drogas.

Gru, o dono da laje, reclama dos abusos cometidos pelos ricos, ao mesmo tempo em que sonha fazer parte daquela realidade.

Entre os vários dias de diversão, a laje do Vidigal recebe moradores da favela e residentes da Zona Sul.

Na Netflix, A Frente Fria que a Chuva Traz está incluído no subgênero “filmes sobre questões sociais”. O filme faz um ótimo trabalho ao explorar as questões de classe em um Rio de Janeiro cada vez mais estratificado.

“A Frente Fria que a Chuva Traz apresenta um retrato da juventude vazia”, afirma a análise do site G1.

Conheça o elenco de estrelas de A Frente Fria que a Chuva Traz

O elenco de A Frente Fria que a Chuva Traz é formado por verdadeiros ícones da TV brasileira.

Alison, o protagonista do longa, é interpretado por Johnny Massaro. Famoso por sua performance na série Verdades Secretas, o ator também está em novelas como Além da Ilusão, Meu Pedacinho de Chão e Deus Salve o Rei.

Flávio Bauraqui – de filmes como Madame Satã e novelas como Paraíso Tropical e Duas Caras – é Gru, o dono da laje.

Chay Suede (Segundo Sol, Amor de Mãe) vive Espeto, um dos melhores amigos de Alison. No filme Minha Fama de Mau, o ator interpreta Erasmo Carlos.

Michel Melamed (Capitu) interpreta Raposão, um cantor de sertanejo universitário que é contratado para tocar na festa.

O elenco principal de A Frente Fria que a Chuva Traz é completado por Bruna Linzmeyer (Pantanal), que dá um show como a prostituta Amsterdã.

A Frente Fria que a Chuva Traz está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

