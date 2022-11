O Paciente Perdido é uma história real? Veja a verdade sobre o filme da Netflix

Sucesso na Netflix, o drama O Paciente Perdido se destaca por sua trama imprevisível e final surpreendente. Logo após estrear na plataforma, o longa passou a figurar no Top 10, recebendo grandes elogios do público e crítica. Quem já assistiu ao filme quer saber: a história é baseada em eventos reais?

“Um jovem acorda do coma sem se lembrar da noite em que toda a família foi assassinada. Para tentar descobrir o que aconteceu, ele vai contar com a ajuda de uma psicóloga”, afirma a sinopse oficial de O Paciente Perdido.

Clotilde Hesme (Lupin) contracena com Txomin Vergez (C à vous) nesse obscuro thriller psicológico. O elenco conta também com Rebecca Williams (As 7 Vidas de Lea) e Audrey Dana (As Mulheres Francesas).

Revelamos abaixo se a história intrigante de O Paciente Perdido é inspirada em eventos reais; confira.

O Paciente Perdido é baseado em história real?

O thriller francês O Paciente Perdido chegou ao catálogo da Netflix em novembro de 2022. Semanas depois, o filme entrou para o Top 10 da plataforma, superando alguns dos maiores hits do streaming.

Até o momento, O Paciente Perdido assume a posição Número 4 no ranking de filmes mais assistidos, ultrapassando sucessos como Terra dos Sonhos e O Milagre.

Com o sucesso de O Paciente Perdido, muita gente passou a perguntar: o filme francês é baseado em uma história real?

A resposta é não. O Paciente Perdido não é baseado em uma história real. A trama do longa, dessa forma, é completamente fictícia.

Na verdade, O Paciente Perdido é a adaptação de uma popular HQ. O filme é inspirado nos quadrinhos de mesmo nome, escritos por Timothé Le Boucher e publicados pela editora Glénat, em meados de 2019.

O thriller é o segundo filme televisivo do cineasta francês Christophe Charrier. O diretor também é responsável pelo roteiro do longa, em parceria com a escritora Élodie Namer.

A roteirista é mais conhecida pelo elogiado filme Le Tournoi. A trilha sonora fica por conta de Alex Beaupain, do drama Jonas.

O protagonista Thomas é interpretado pelo jovem ator francês Txomin Vergez. O Paciente Perdido representa um de seus primeiros projetos de grande porte.

A psicóloga Anna, por sua vez, é vivida por Clotilde Hesme, mais conhecida pela popular série Lupin.

Laura, a irmã de Anna, é interpretada por Rebecca Williams. Os fãs da Netflix já conhecem a atriz pela série As 7 Vidas de Léa.

O Paciente Perdido continua disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

