O Pálido Olho Azul: Christian Bale investiga assassinato no trailer de filme da Netflix

A Netflix divulgou o trailer de O Pálido Olho Azul, com Christian Bale investigando um assassinato no novo filme do streaming.

Um dos lançamentos mais aguardados de 2023, ainda reúne o astro de Batman junto do astro de Harry Potter que viverá Edgar Allan Poe.

Continua depois da publicidade

O trailer mostra o detetive Landor tentando descobrir sobre a morte de um cadete que acabou se enforcando misteriosamente.

Porém, o coração do homem foi arrancado, e Landor precisa buscar esse assassino, junto de Poe, antes que mais cadetes seja mortos.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre O Pálido Olho Azul

“Em 1830, um detetive é contratado para investigar, com muita discrição, o terrível assassinato de um dos cadetes da Academia Militar de West Point”, revela a sinopse.

“No entanto, o código de silêncio dos cadetes se mostra um obstáculo incontornável para a investigação, fazendo com que o detetive peça a ajuda de um dos alunos da academia: um jovem que entraria para a história como Edgar Allan Poe”, concluiu a sinopse do filme.

A direção do filme fica a cargo de Scott Cooper, que também escreveu o longa-metragem.

O elenco conta com Christian Bale, Harry Melling, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, entre outros nomes.

O Pálido Olho Azul estreia em 6 de janeiro de 2023 na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.