O Perfumista é uma história real? Veja a verdade sobre o filme da Netflix

O Perfumista é o novo suspense da Netflix, que tem atraído muitos fãs na plataforma de streaming, tendo alcançado o top 10 dos filmes mais assistidos do serviço. Mas essa é uma história real? Veremos isso agora.

A trama segue Sunny e Dorian, dois indivíduos cuja relação com o olfato os leva a um caminho fascinante. Sunny não consegue sentir o cheiro, enquanto Dorian é um mestre perfumista em busca de fazer o perfume do amor.

Continua depois da publicidade

Para fazer isso, Dorian comete assassinatos hediondos enquanto Sunny tenta localizá-lo.

O thriller policial dirigido por Nils Willbrandt explora o impacto dos aromas e cheiros na vida de uma pessoa, mas o estilo visual do filme o diferencia da realidade.

Portanto, os espectadores devem estar se perguntando se o filme é baseado em eventos reais ou em um livro.

O Perfumista é uma história real?

O Perfumista não é baseado em uma história real. Ele é vagamente baseado no romance alemão O Perfume: História de um Assassino. O romance de ficção histórica escrito por Patrick Süskind foi publicado pela primeira vez em 1985.

O livro explora o sentido do olfato, a relação entre os aromas e seus significados emocionais. Centra-se em Jean-Baptiste Grenouille, um órfão mal amado na França do século XVIII com uma compreensão excepcional do olfato.

Ele cresce e se torna um especialista em perfumes, mas se envolve em um assassinato depois de encontrar uma jovem com um perfume maravilhoso.

O personagem provavelmente é inspirado em Manuel Blanco Romasanta, um serial killer espanhol apelidado de “O Homem do Sebo”. Romasanta era conhecido por usar a gordura corporal de suas vítimas para fazer sabonetes perfumados.

No entanto, a fonte de inspiração não foi confirmada pelo autor. O caso da vida real implica que a história de Jean-Baptiste Grenouille não está fora da realidade.

O livro foi adaptado para um filme alemão intitulado Perfume – A História de um Assassino, co-escrito e dirigido por Tom Tykwer.

Foi lançado em 2006 e recebeu críticas mistas. No entanto, O Perfumista não tem relação com a adaptação cinematográfica e apenas se inspira vagamente no romance de Süskind.

O Perfumista está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.