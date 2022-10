O perturbador filme de terror que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix não está poupando esforços para rechear o mês de outubro com filmes e séries de terror. Dessa vez, a novidade é Lar dos Esquecidos, longa-metragem alemão, que tem atraído muitos assinantes da plataforma de streaming.

A sinopse oficial da Netflix para o filme é a seguinte: “Ella está voltando para sua cidade natal com seus filhos para o casamento de sua irmã. A pequena vila remota mudou muito desde que ela partiu: os jovens se mudaram há muito tempo, deixando principalmente os velhos para trás, aparentemente esquecidos pelo resto do mundo”.

“Quando uma enorme tempestade atinge a pequena cidade na noite do casamento, os moradores de um lar de idosos começam a se comportar de forma estranha. Liderados por um aposentado, um grupo de idosos ataca os jovens zeladores com uma brutalidade horrível. Após um apagão, eles arrombam as portas de segurança e escapam na chuva fria. A música os atrai para o casamento, onde em breve Ella terá que lutar pela sobrevivência de sua família”, conclui a sinopse.

O filme alemão deve agradar a quem gosta de filmes de terror semelhantes à trilogia Rua do Medo, Hush, ou O Homem nas Trevas.

Atualmente, o longa-metragem está em quarto lugar dentre os 10 filmes mais assistidos na Netflix do Brasil nos últimos dias.

Mais sobre Lar dos Esquecidos

O grande problema de Lar dos Esquecidos, como é o caso em grande parte dos filmes de terror, é que os personagens são estúpidos. Com isso, muito poderia ter sido evitado, caso eles soubessem pensar.

Além disso, os elementos narrativos de terror são usados de forma muito exagerada, com muita ênfase em rangidos, barulhos de passos, lentidão dos personagens em quaisquer ações e mais.

A direção e roteiro de Lar dos Esquecidos é de Andy Fetscher, de Binny e o Fantasma. O elenco conta com Adolfo Assor, Louie Betton, Gerhard Bös, Paul Faßnacht e Melika Foroutan.

Lar dos Esquecidos já está disponível na Netflix.

