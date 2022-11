O pião para de rodar? Ator acaba com mistério do fim de A Origem

Christopher Nolan deixou os fãs aflitos com o desfecho de A Origem. Estrelado por Leonardo DiCaprio, o final aberto do filme deixa o espectador na dúvida se estamos vendo sonho ou realidade. Agora temos a resposta.

“Um ladrão que rouba segredos corporativos através do uso de tecnologia é dado a tarefa inversa de plantar uma ideia na mente de um CEO”, diz a sinopse de A Origem.

O filme de Nolan mostra uma narrativa de sonhos dentro de sonhos, que faz o espectador questionar a realidade do que está vendo.

Além de Leonardo DiCaprio, o elenco conta com Cillian Murphy, Michael Caine, Elliot Page, Ken Watanabe e Joseph Gordon-Levitt.

A Origem ganhou quatro Oscar e foi indicado, inclusive, para o prêmio de Melhor Filme, mas perdeu para o pior candidato daquele ano: O Discurso do Rei.

Fim do mistério de A Origem

Nos últimos anos, os fãs debateram o final de A Origem de Christopher Nolan. Foi real? Foi um sonho? Foi um sonho dentro de um sonho?

O filme terminou com Leonardo DiCaprio finalmente voltando para os EUA para ver seus filhos. Ele e Michael Caine chegam à casa, onde são recebidos com uma cena estranhamente semelhante à que DiCaprio viu em vários sonhos.

Leo gira seu pião e sai para cumprimentar seus filhos, mas o pião continua girando. Parece começar a balançar, mas nunca a vemos cair. Como é estabelecido no início do filme, o personagem de DiCaprio gira o pião e sabe que não está em um sonho quando cai.

O debate agora parece ter terminado, já que Michael Caine confirmou o que aconteceu no final do filme durante uma introdução a uma exibição do filme.

“Quando recebi o roteiro de A Origem, fiquei um pouco intrigado com isso e disse a [Nolan], ‘Não entendo o que é sonho’”, disse Caine à multidão. “Eu disse: ‘Quando é o sonho e quando é a realidade?’ Ele disse: ‘Bem, quando você está em cena, é a realidade.’ Então entenda – se eu estou em cena, é a realidade. Se eu não estiver nela, é um sonho”.

Como Michael Caine está presente na cena final de A Origem, então quer dizer que o personagem de Leonardo DiCaprio não estava sonhando. O pião eventualmente cairia.

A Origem está disponível no HBO Max.

