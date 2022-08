O Predador: A Caçada quebra um recorde para a franquia

O Predador: A Caçada está superando todas as expectativas. A produção quebra um recorde para a franquia do Predador.

No momento, O Predador: A Caçada aparece com 92% de aprovação no Rotten Tomatoes. É um índice de aprovação que a franquia nunca tinha conseguido.

Continua depois da publicidade

O longa-metragem original, O Predador, aparece com 80% de aprovação no Rotten Tomatoes. A produção contou com Arnold Schwarzenegger no elenco.

Franquia de grande sucesso

Apesar do grande sucesso, a franquia teve os seus altos e baixos ao longo dos anos. Algumas continuações tiveram uma recepção muito negativa.

Até por causa disso, algumas pessoas estavam com um pé atrás em relação a O Predador: A Caçada, mas a recepção está sendo muito positiva.

O Predador: A Caçada está agora disponível no Star+.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.