O que acontece aos Guardiões da Galáxia em Thor 4

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com a participação dos Guardiões da Galáxia. No entanto, eles não aparecem por muito tempo.

O destino da equipe também é deixado em aberto. Para onde os Guardiões da Galáxia podem ter ido após Thor: Amor e Trovão (Thor 4)?

Este texto conta com alguns spoilers. Portanto, caso ainda não tenha assistido, não continue lendo. Você foi avisado!

Os Guardiões da Galáxia basicamente só aparecem no começo de Thor: Amor e Trovão (Thor 4). Isso contrariou as expectativas do público, embora seja algo que faz sentido.

Após os Guardiões da Galáxia deixarem Thor, nunca é especificado para onde eles vão. A Marvel provavelmente ainda não quer revelar muita coisa de Guardiões da Galáxia Vol. 3.

O destino dos Guardiões da Galáxia

É provável que, assim como os outros personagens de Thor: Amor e Trovão (Thor 4), os Guardiões da Galáxia também tenham encontrado cadáveres de deuses, começando a investigar.

Seja este o caso ou não, está claro que, em algum momento, eles serão interrompidos pela chegada de Adam Warlock, que será interpretado por Will Poulter.

Adam Warlock é um ser cósmico basicamente imbatível que, no MCU, foi criado para caçar os Guardiões da Galáxia.

A moralidade do personagem pode variar um pouco, mas ele não é bem um vilão. Temos que saber como a sua abordagem se comparará com os quadrinhos.

De qualquer forma, esta é a base para a próxima aventura dos Guardiões da Galáxia. Após Guardiões da Galáxia Vol. 3, a equipe nunca mais será a mesma, então é melhor os fãs aproveitarem antes do adeus de alguns personagens.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 chegará aos cinemas em 5 de maio de 2023.

