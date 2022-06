O que aconteceu com a mão de Adam Sandler em Arremessando Alto

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Arremessando Alto conquista o público nacional com uma história divertida e emocionante. Durante toda a trama, o protagonista de Adam Sandler aparece com a mão machucada. Quem já conferiu o longa quer saber: qual é o motivo da lesão? E afinal: o que aconteceu com a mão de Stanley Sugerman?

“Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com potencial de sucesso e se esforça para provar que ambos merecem chegar à NBA”, afirma a sinopse oficial de Arremessando Alto na Netflix.

Além de Adam Sandler como o protagonista, o elenco de Arremessando Alto conta com Queen Latifah, Robert Duvall, Juancho Hernangómez e a participação especial de famosos jogadores de basquete.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a lesão na mão de Adam Sandler em Arremessando Alto; confira.

Por que Adam Sandler está com a mão machucada em Arremessando Alto?

Durante boa parte da trama de Arremessando Alto, o filme de Adam Sandler evita esclarecer por que o protagonista Stanley Sugerman tem a mão machucada.

O próprio personagem não tem interesse em explorar essa parte de seu passado. Quando Bo Cruz pergunta a ele o motivo da lesão, Stanley hesita em dizer a verdade.

Eventualmente, o longa revela a resposta. Na época da faculdade, Stanley se envolveu em um grave acidente de carro.

Uma noite, voltando de uma festa com o amigo Leon Rich, Stanley tirou os olhos da pista para mudar a estação de rádio. Alcoolizado, ele acaba atingindo um poste.

Para proteger Leon, Stanley coloca o braço na frente do amigo, o que acaba ocasionando a lesão na mão.

Ou seja: o protagonista consegue salvar o amigo, mas acaba perdendo a mobilidade da mão. O acidente também impede Stanley de participar do Campeonato NCAA. Além disso, por dirigir bêbado, o personagem de Adam Sandler é condenado a 6 meses de prisão.

Após sair da cadeia, Stanley decide trocar as quadras de basquete pelos bastidores do esporte, e dessa forma, se torna um olheiro. No final das contas, o acidente é instrumental para a trajetória do protagonista.

Adam Sandler é o “Rei do Esporte” na Netflix

Diferente de muitos projetos de Adam Sandler, Arremessando Alto conquistou a crítica especializada. Por sua trama emocionante e pela atuação do astro, o longa garantiu 85% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Ver o amor do Adam pelo basquete no set do filme foi extremamente especial”, comentou o produtor Spencer Beighley em uma entrevista recente.

Mas você sabia que Arremessando Alto não é o único filme de Adam Sandler na Netflix que faz referência ao mundo do basquete?

Em 2019, Adam Sandler lançou o thriller Joias Brutas. Para muitos fãs (e especialistas) o longa traz a melhor performance da carreira do ator, e deveria ter sido indicado ao Oscar.

No filme, Sandler interpreta o protagonista Howard Ratner, um viciado em apostas esportivas que acaba se envolvendo em um esquema extremamente perigoso.

Em Joias Brutas, é o amor pelo basquete que introduz Ratner ao mundo das apostas, e eventualmente, o leva à ruína.

Arremessando Alto e Joias Brutas estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli