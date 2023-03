O que eram os laços azuis no Oscar 2023

Muitos espectadores do Oscar 2023 notaram que vários participantes do evento estavam usando pequenos laços azuis em suas roupas. Mas o que isso significa? Veremos agora.

As fitas azuis no Oscar 2023 são adornadas com as palavras “#WithRefugees” (com refugiados) e apoiam a Agência de Refugiados da ONU.

Continua depois da publicidade

O objetivo da coalizão With Refugees é mostrar compaixão e se solidarizar com aqueles que foram deslocados em todo o mundo, forçados a fugir de suas casas devido à guerra e perseguição.

De acordo com o site da With Refugees, ela também visa fornecer apoio mais prático, incluindo educação e emprego. As fitas azuis foram feitas pela empresa norte-americana Knotty Tie Co., que apoia refugiados em Denver. Em um comunicado, a Agência escreveu:

“O uso da fita azul #WithRefugees no tapete vermelho envia uma mensagem visual poderosa de que todos têm o direito de buscar segurança – quem quer que seja, onde quer que seja, quando estiverem.”

As fitas azuis não são exclusivas das estrelas do Oscar 2023, e foram vistas usadas por vários atores ao longo da temporada de premiações. Em particular, vários atores de alto perfil os usaram no BAFTA 2023, incluindo Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Sophie Turner e Paul Mescal.

Mais sobre o Oscar 2023

A 95ª edição do Oscar teve Jimmy Kimmel como apresentador – veja os esnobados da edição.

No Brasil, a cerimônia foi transmitida pelo canal pago TNT e pela HBO Max, a partir das 20h.

Este ano, o Oscar teve uma “equipe de crises” para evitar outro incidente como o infame tapa de Will Smith em Chris Rock – saiba mais.

Confira todos os vencedores dessa edição, aqui.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.