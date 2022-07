O que os críticos dizem sobre Thor 4 pode surpreender fãs da Marvel

Com a liberação do embargo crítico a Thor: Amor e Trovão, a imprensa especializada começa a discutir o novo filme na internet. As opiniões dos críticos têm tudo para surpreender os fãs da Marvel. Afinal, elas levantam pontos interessantes sobre a produção do MCU. Mas afinal: o que os críticos estão dizendo sobre Thor 4?

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Dirigido e roteirizado por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Amor e Trovão traz Chris Hemsworth (Resgate) como o personagem-título. O elenco do longa conta também com Natalie Portman (Cisne Negro), Tessa Thompson (Westworld) e Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os principais pontos levantados pela crítica sobre Thor: Amor e Trovão; confira.

Os críticos gostaram de Thor: Amor e Trovão?

Até o fechamento dessa matéria, Thor: Amor e Trovão garantiu 70% de aprovação no Rotten Tomatoes, com base em 111 resenhas críticas.

Embora não seja necessariamente ruim, a nota não é tão boa. Afinal, ela é menor que a do primeiro filme de Thor (77%) e semelhante à de Mundo Sombrio (66%) – considerado por muitos o pior longa do MCU.

O número deve mudar com o lançamento oficial de Thor 4, mas desde já, o filme divide a opinião da crítica, principalmente se comparado a Thor: Ragnarok, que garantiu 93% no Rotten Tomatoes.

“Embora tenha performances sólidas e momentos emocionantes, Thor: Amor e Trovão é prejudicado por seu humor cansativo e personagens rasos como pires”, afirma a análise do site CinemaBlend.

Para muitos especialistas, o longa não chega nem perto da qualidade de Thor: Ragnarok – que recebeu “aclamação universal” em seu lançamento.

“O filme é simplório, superficial e esquecível. Ele não provoca nem amor e nem trovão”, comentou o The Hollywood Reporter.

De acordo com a imprensa, o grande “pecado” de Thor: Amor e Trovão é seu tom inconsistente, levado às alturas pela direção frenética de Taika Waititi.

“A mistura emocionante de tons e estilos que Taika Waititi ofereceu em Ragnarok esfria em Amor e Trovão”, comentou um crítico da emissora CNN.

Outras resenhas também descreveram Thor: Amor e Trovão como “não tão engraçado, emocionante ou romântico” como deseja ser.

“Os elementos cômicos e dramáticos não se misturam bem”, afirmou um jornalista do Fiction Machine.

Por outro lado, a crítica especializada elogia as performances do elenco – particularmente de Chris Hemsworth e Natalie Portman.

“Chris Hemsworth tem uma atuação digna de astro do rock”, afirmou a análise do ComicBook.

No novo filme, Natalie Portman assume um papel bem diferente como a Poderosa Thor.

“Natalie Portman nunca trata a personagem como ‘boba’ ou ‘descartável’. Para mim, sua performance é a mais impressionante do filme”, analisou o site Vital Thrills.

Thor: Amor e Trovão estreia nos cinemas brasileiros em 7 de julho. Em breve, o longa também chegará ao Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma e conferir outros filmes e séries da Marvel.

