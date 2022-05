O que os livros revelam sobre a sequência de 365 Dias: Hoje

Sucesso na Netflix, 365 Dias: Hoje é o segundo capítulo da trilogia 365 DNI. A plataforma já confirmou a produção de um terceiro filme, que deve mostrar a reta final da história de Laura e Massimo. Mas afinal: o que acontece em 365 Dias 3? A protagonista de Anna-Maria Sieklucka escolherá ficar com Massimo ou Nacho?

Para descobrir as respostas dessas perguntas, os assinantes da Netflix têm duas opções: aguardar o lançamento de 365 Dias 3 na plataforma ou ler o livro “Kolejne 365 Dni” (Os Outros 365 Dias), da autora polonesa Blanka Lipinska.

365 Dias 3 ainda não tem previsão de estreia na Netflix. Mas para a alegria dos fãs, o capítulo final foi filmado junto com 365 Dias: Hoje. Por isso, não deve demorar para estrear na plataforma.

Enquanto isso, explicamos abaixo tudo que a trama do livro revela sobre o desfecho da história de Laura e Massimo na Netflix – confira, e tome cuidado com os spoilers!

O que acontece com Laura e Massimo em 365 Dias 3?

Detalhes importantes sobre 365 Dias 3 são revelados na sinopse oficial do livro de Blanka Lipinska.

“Como a esposa de Don Massimo Torricelli, um dos mafiosos mais perigosos da Sicília, Laura vive uma verdadeira montanha-russa. Ela se torna o principal alvo dos inescrupulosos inimigos do marido, dispostos a tudo para acabar com esse homem poderoso”, indica a descrição.

A sinopse afirma também que após Laura ser “gravemente ferida em um ataque”, Massimo é obrigado a escolher entre a vida da esposa e do filho não-nascido.

O “ataque” mencionado acontece no final de 365 Dias: Hoje. No desfecho do longa da Netflix, Laura leva um tiro de Anna, a ex-namorada de Massimo.

A abordagem da trama deve ser diferente no próximo filme da Netflix. Na franquia erótica, Laura perde o bebê após o ataque ao túnel, ocorrido no final do primeiro longa.

O terceiro livro de 365 DNI também traz uma reviravolta impressionante para o relacionamento de Laura e Massimo. Após se frustrar com as atitudes do marido – e seu crescente vício em drogas – Laura decide abandoná-lo e ficar com Nacho, o charmoso gângster interpretado por Simone Susinna.

Entretanto, como a relação de Laura e Nacho se desenvolve de forma diferente nos livros de Blanka Lipinska – a personagem é sequestrada pelo mafioso – a Netflix pode mudar o desfecho da saga original.

Para saber como a Netflix lidará com o controverso desfecho de 365 Dias 3, fãs deverão aguardar o lançamento do novo longa na plataforma.

365 Dias 3 deve estrear em breve na Netflix. Enquanto isso, os dois primeiros filmes da saga continuam disponíveis na plataforma.