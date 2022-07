O que são Guerras Secretas? Explicamos o título de Vingadores 6

Durante a Comic-Con de 2022, a Marvel fez aguardados anúncios sobre as próximas Fases do MCU. Um dos mais importantes envolveu a confirmação de Vingadores 6 – que ganhou o subtítulo de “Guerras Secretas”. Mas afinal: o que esse título significa? E como ele se relaciona à trama corrente do universo cinematográfico?

Além de falar sobre a vindoura conclusão da atual Fase 4, Kevin Feige fez revelações bombásticas sobre as Fases 5 e 6, que serão marcadas pela introdução do Quarteto Fantástico e terão Kang, o Conquistador, como o vilão principal.

O filme solo do Quarteto Fantástico tem previsão de estreia para novembro de 2024. Em 2025, em uma decisão inédita, a Marvel lançará dois filmes dos Vingadores: Dinastia Kang e Guerras Secretas.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o termo Guerras Secretas e sua relação com os quadrinhos da Marvel e os filmes do MCU, de acordo com informações do site Screen Rant – confira.

Tudo sobre as Guerras Secretas nas HQs da Marvel

A versão original de Guerras Secretas foi publicada pela Marvel Comics em 1984, com trama de Jim Shooter e ilustrações de Mike Zeck e Bob Layton.

Bastante simples, a premissa da saga não demorou a conquistar o público: uma entidade cósmica chamada Beyonder invoca alguns dos maiores heróis e vilões da Terra e os obriga a participar de um violento torneio no planeta Battleworld.

Em 2015, um reboot de Guerras Secretas resultou na destruição do Multiverso. Em um panorama criado por Jonathan Hickman e Esad Ribic, os heróis mais poderosos do universo Marvel não conseguem impedir as “incursões” e a destruição de inúmeras realidades.

Esse importante evento também incluiu a colisão entre a Terra-616 e a Terra-1610 (lar do universo Marvel Ultimate).

Pela combinação de várias realidades alternativas, um novo Battleworld é criado, e sua existência é mantida graças ao Doutor Destino – que se estabelece como uma espécie de Imperador.

Eventualmente, o Sr. Fantástico consegue restaurar a Terra-616, mas com algumas alterações e mudanças.

O que as Guerras Secretas significam para o MCU?

Alguns dos aspectos mais importantes das Guerras Secretas já foram introduzidos nos filmes e séries do MCU.

Na 1ª temporada de Loki, por exemplo, a Linha do Tempo Sagrada é rompida, o que resulta na criação de inúmeras realidades e na ascensão de Kang, o Conquistador.

Além disso, Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa apresenta os perigos das interferências no Multiverso, que também servem como uma das temáticas mais importantes de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Na Fase 5, a Marvel conta com projetos como a 2ª temporada de Loki, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Vingadores 5: Dinastia Kang.

Toda a trama corrente do MCU culminará em Vingadores 6: Guerras Secretas. O filme deverá se conectar com Dinastia Kang assim como acontece com Guerra Infinita e Ultimato.

Pouco se sabe sobre os detalhes da trama e o papel de novos personagens, como o Sr. Fantástico e o Dr. Destino.

Seja como for, o MCU já começou a plantar as sementes que darão origem à trama de Vingadores: Guerras Secretas, em uma perfeita conclusão para a Saga do Multiverso.

