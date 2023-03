O Rei das Sombras: Conheça a lenda que inspirou o sucesso da Netflix

O Rei das Sombras é o novo filme de sucesso da Netflix. Ele pode não ser uma história real, mas não quer dizer que seja uma criação 100% original. A obra é baseada em uma antiga lenda africada, que é adaptada para os dias atuais.

O rapper francês Kaaris apoiou-se em uma lenda do Mali para criar a história do filme. A inspiração partiu da lenda do rei Sundiata Keita.

Não há uma versão única e autorizada do épico Sunjata, mas existem componentes principais que são tradicionalmente incluídos.

Em Sunjata, Naré Maghann Konaté (também chamado de Maghan Kon Fatta ou Maghan, o Belo) foi um rei que um dia recebeu um vidente em sua corte.

O caçador previu que se Konaté se casasse com uma mulher feia, ela lhe daria um filho que um dia seria um rei poderoso. Naré Maghann Konaté já era casado com Sassouma Bereté e teve um filho com ela, Dankaran Toumani Keïta.

No entanto, quando dois caçadores do reino de Do lhe apresentaram uma mulher feia e corcunda chamada Sogolon, ele se lembrou da profecia e se casou com ela.

Ela logo deu à luz um filho, Sundiata Keita, que foi incapaz de andar durante toda a sua infância. Sassouma tinha ciúmes da criança e da mãe e zombava de Sundiata por sua incapacidade de andar e pela aparência que herdou de sua mãe.

Com a morte de Naré Maghann Konaté, seu primeiro filho, Dankaran Tuman, assumiu o trono, apesar dos desejos de Konaté de que a profecia fosse respeitada. Sundiata e sua mãe, que agora tinham dado à luz duas filhas e adotado um segundo filho da terceira esposa de Konaté, Namandjé, sofreram o desprezo do novo rei e de sua mãe.

Depois de um insulto contra Sogolon, Sundiata pediu uma barra de ferro ao ferreiro Nounfari, que quebrou quando ele tentou usá-la para se levantar e andar. Somente quando ele usou um ramo de S’ra (baobá africano) ele foi capaz de andar. Em uma versão do épico, Sundiata é capaz de andar depois que seu pai morre e sua mãe ordena que ele o faça. Ele então se torna um grande caçador.

No entanto, o ódio de Sassouma Bereté e Dankaran Toumani Keita logo levou Sundiata, sua mãe e suas duas irmãs ao exílio no reino Mema. Em uma versão do épico, Sundiata e sua mãe não são exilados. Sogolon sente que ela e seu filho estão em perigo por causa do ciúme de Sassouma e deixados para mantê-los seguros.

Os reinos vizinhos não estão dispostos a abrigar Sundiata e Sogolon com medo do que Sassouma e seu filho fariam, mas o povo Mema os acolhe.

Sundiata é comparado a Alexandre, o Grande

Enquanto vivia no reino Mema, Sundiata começou a crescer “tão forte quanto um leão”, e ele lutou com o maior general do povo Mema, Moussa Tounkara. Sundiata tornou-se um grande guerreiro a tal ponto que ele foi feito herdeiro do trono Mema. No entanto, Sogolon o encorajou a “cumprir seu destino” e retornar ao Mali para se tornar rei.

Enquanto isso, Soumaoro Kanté, um líder histórico do povo Sosso que ganhou destaque após o fim do Império de Gana, mas que é retratado no épico como um cruel rei feiticeiro, atacou o reino Mandinka, fazendo com que Dankaran Toumani levantasse voo com medo. Antes de chegar ao Mali, Soumaoro havia conquistado nove reinos no antigo Império de Gana.

O povo mandinga oprimido então mandou buscar a exilada Sundiata. Forjando uma coalizão de pequenos reinos vizinhos, Sundiata travou uma guerra contra o Sosso, finalmente Sundiata foi mais tarde coroado com o título de “Mansa”, ou “rei dos reis”, como o primeiro governante do Império do Mali.

Seu modelo de governo guiaria o império para a grandeza. Suas façanhas foram até comparadas às de Alexandre, o Grande.

O Rei das Sombras está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral