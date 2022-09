O romance com ator de Game of Thrones que todo mundo está vendo na Netflix

Comédias românticas fazem muito sucesso na Netflix e nesta semana chegou mais um filme para agradar os apaixonados de plantão: Amor em Verona.

O longa-metragem atualmente está em segundo lugar dentre os 10 mais vistos na plataforma de streaming no Brasil – feito que não é fácil de conquistar.

Mas do que se trata exatamente esse romance formado por um casal bastante improvável (tendo em vista as circunstâncias em que se conhecem)? Veremos agora.

“Julie tinha um sonho: fazer uma viagem incrível para Verona. Mas, chegando lá, ela se vê obrigada a dividir a casa que alugou com um desconhecido que é bem gato”, diz a sinopse oficial de Amor em Verona.

O casal improvável e extremamente atraente é formado por Tom Hopper, de The Umbrella Academy e Game of Thrones, como Charlie e Kat Graham, de The Vampire Diaries, como Julie.

Eles acabam com dupla reserva em uma vila em Verona e, no verdadeiro estilo de comédia romântica, fazem todo o possível para forçar o outro a deixar o local.

Mais sobre Amor em Verona

A maior parte da duração do filme é dedicada às travessuras em que Charlie e Julie se envolvem. Há um pouco ainda de uma subtrama envolvendo as compras de vinho de Charlie.

Há momentos típicos de turistas americanos, que se chocam contra os estereótipos dos italianos de uma maneira em que ninguém se sente bem consigo mesmos.

A direção e o roteiro de Amor em Verona são de Mark Steven Johnson, diretor de Demolidor: O Homem Sem Medo (sim, aquele mesmo estrelado por Ben Affleck).

Ele também comandou outras comédias românticas, como Amor Garantido, também da Netflix, portanto não é totalmente inexperiente no gênero.

Em todo caso, a obra é uma boa pedida para quem só quer assistir um filme romântico de forma mais despretensiosa.

Amor em Verona está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.