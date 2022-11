O romance emocionante que todo mundo está vendo na Netflix

Para quem curte filmes românticos, As Cores do Amor é uma boa pedida. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o longa aparece em posições de destaque no Top 10 da plataforma – ultrapassando alguns dos maiores hits do streaming. Emocionante, bonita e cheia de surpresas, a trama ganhou o coração do público nacional.

As Cores do Amor – Colors of Love, no título original – foi produzido em 2021. Após fazer sucesso na TV americana, o filme finalmente chegou ao Brasil.

O longa é baseado em um livro homônimo, escrito por Jane Porter. O roteiro fica por conta de Emily Golden (A Babá). Bradley Walsh (When Hope Calls) é o diretor.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de As Cores do Amor na Netflix; confira.

As Cores do Amor tem emocionante história romântica na Netflix

As Cores do Amor aborda uma clássica história de amor, no estilo de alguns dos filmes mais queridos da Netflix – como Combinação Perfeita e Depois do Universo.

Disponibilizado recentemente na Netflix, o longa figura na posição Número 3 do Top 10 de filmes mais assistidos, superando sucessos como Enola Holmes 2, Medieval e O Enfermeiro da Noite.

“Uma bibliotecária volta para sua cidade natal e briga para salvar o charmoso hotel do irmão. Ela só não esperava se apaixonar pelo homem que quer demoli-lo”, afirma a sinopse oficial de As Cores do Amor.

O longa foca na história de Taylor Harris, uma bibliotecária que, após perder o emprego, decide visitar o irmão em sua terra natal, uma pequena cidade de Montana.

Lá, a protagonista faz de tudo para salvar o humilde hotel do irmão – prestes a ser demolido pelo executivo Joel Sheenan.

Como era de se esperar, Taylor não demora a desenvolver fortes sentimentos pelo magnata. Nesse cenário complicado, a protagonista precisa decidir entre a paixão e o futuro de sua família.

Conheça o elenco de As Cores do Amor na Netflix

O elenco de As Cores do Amor é liderado pela atriz canadense Jessica Lowndes como a protagonista Taylor.

Você, provavelmente, conhece Lowndes por sua performance como Adrianna na série teen Barrados no Baile, exibida nos anos 90.

O galã Chad Michael Murray – famoso por séries como One Tree Hill, Gilmore Girls e Dawson’s Creek – vive o magnata Joel, por quem Taylor se apaixona.

Nos cinemas, Murray também está em filmes como Sexta-Feira Muito Louca, A Nova Cinderela e Casa de Cera.

O elenco de As Cores do Amor conta também com Andrea Davis (Good Witch), Dennis Andres (Workin’ Moms), Michael Brown (Grand Army), Jenni Burke (Undercover Brother) e Darlene Cooke (Creeped Out).

As Cores do Amor já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

