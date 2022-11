O romance gay com Harry Styles que todo mundo está vendo no Prime Video

Harry Styles estreia como protagonista, saindo do papel de coadjuvante pela primeira vez no novo filme do Amazon Prime Video.

O longa-metragem tornou-se bastante popular. Ele está em primeiro lugar dentre os 10 mais assistidos da plataforma no Brasil nos últimos dias. Naturalmente, grande parte disso se dá em razão da presença de Styles no elenco.

Continua depois da publicidade

O filme estreia na década de 1990. A chegada de Patrick Hazlewood (um Rupert Everett quase irreconhecível) por uma van de transporte de pacientes na casa à beira-mar de Tom (Linus Roache) e Marion (Gina McKee) gera discórdia entre o casal.

Marion montou uma cama de hospital ajustável para Patrick, que está parcialmente paralisado por um derrame. O zelador dá a ela tudo sobre a medicação de Patrick e a avisa para não ceder quando ele pede um cigarro. Tom não fala com Patrick e fica bravo porque o homem está em sua casa.

Voltamos para o final dos anos 1950. Marion (Emma Corrin) e Tom (Harry Styles) se encontram na praia. Ele concorda em lhe dar aulas de natação e ela o leva à biblioteca para ampliar seus horizontes literários.

Ele é um policial e ela é uma professora e eles estão se dando muito bem. Ele sugere um encontro no museu de arte – Tom conheceu o curador, então eles farão um tour pessoal. Esse curador é Patrick (David Dawson), um cavalheiro sofisticado e culto que tem muito em comum com Marion, mas ela está apaixonada por Tom.

Saltamos entre as duas linhas do tempo à medida que a dinâmica entre os três personagens entra em foco, com um triângulo amoroso sendo formado, é claro.

Vamos ver agora que filme é esse.

Meu Policial está disponível no Prime Video

Trata-se de Meu Policial (My Policeman), escrito por Ron Nyswaner, com direção de Michael Grandage. A obra é baseada no romance de Bethan Roberts.

O roteiro sentimental, como aponta o Decider, não favorece ninguém, e torna a performance de Styles rígida e sem paixão. McKee é o destaque aqui.

Infelizmente, Meu Policial simplesmente não te derruba e pisa no seu coração como um bom melodrama deveria. A história gira em torno da ironia de Tom ser gay em sua profissão escolhida durante uma época em que policiais espancaram e prenderam gays por “perversão”, mas é aí que a narrativa convincente começa e termina.

O filme constrói a sociedade opressora de sempre e joga dentro dela o amor “proibido”, e atinge todas as batidas usuais: saudade, repressão, trauma, perda.

Meu Policial (My Policeman) está disponível no Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.