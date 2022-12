O romântico filme natalino que todo mundo está vendo na Netflix

Romântico, emocionante e cheio de surpresas, Ele Acredita em Papai Noel está fazendo o maior sucesso na Netflix. Logo após estrear na plataforma, o longa passou a figurar no Top 10 do streaming, superando alguns dos maiores hits natalinos. Sendo assim, de que fala a trama e quem está no elenco de Ele Acredita em Papai Noel?

Ele Acredita no Papai Noel – I Believe in Santa, no título original – é um divertido filme de comédia romântica, onde os opostos se atraem e nada é o que parece.

Dirigido pelo cineasta Alex Ranarivelo, o filme tem roteiro de John Ducey – além daquele clássico clima natalino que os assinantes da Netflix tanto gostam.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Ele Acredita em Papai Noel na Netflix; confira.

Conheça Ele Acredita em Papai Noel na Netflix

Ele Acredita em Papai Noel estreou na Netflix em 14 de dezembro de 2022. Dias depois, o longa já figura em posição de destaque no Top 10 da plataforma.

Até o momento, Ele Acredita em Papai Noel assume a posição Número 4, à frente de hits como O Amante de Lady Chatterley e Oblivion.

“Depois de cinco meses de namoro, Lisa descobre que Tom adora a data comemorativa que ela mais odeia. Será que ela consegue dar outra chance ao Natal em nome do amor?”, afirma a sinopse oficial de Ele Acredita em Papai Noel.

O filme é descrito como “uma comédia romântica natalina sobre o amor e a paixão” e “uma história de riscos e recompensas”.

Como indica a sinopse, o filme natalino acompanha a história de Lisa, uma jovem esquentada que, após um longo período de namoro, descobre que o namorado Tom é um grande fã de Natal e das festas de fim de ano.

O problema é que Lisa odeia o Natal, e não está nem um pouco animada para comemorar o feriado com o namorado. Será que ela conseguirá superar as diferenças em nome do amor? Só assistindo ao filme para saber.

Tudo sobre o elenco de Ele Acredita em Papai Noel

O elenco de Ele Acredita em Papai Noel é liderado por Christina Moore e John Ducey como Lisa e Tom.

Você, provavelmente, conhece Christina Moore por sua performance como Tracy Clark na série teen Barrados no Baile. A atriz também está em That’ 70s Show e The Unicorn.

John Ducey, além de produzir o roteiro de Ele Acredita em Papai Noel, vive o protagonista Tom. O ator também é conhecido por filmes como Um Natal em Hollywood e séries como Bad Judge.

O elenco de Ele Acredita em Papai Noel conta também com Violet McGraw (A Maldição da Residência Hill), Brooke Dillman (Superbad), Sachin Bhat (Grace and Frankie), Lateefah Holder (Modern Family) e Matthew Glave (Angie Tribeca).

Ele Acredita em Papai Noel está disponível na Netflix.

