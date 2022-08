O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder pode humilhar A Casa do Dragão de 1 forma

A estreia de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder se aproxima e nos levará de volta para a Terra-Média muito antes da destruição do Um Anel. Por meio de flashbacks, a nova série pode superar até mesmo A Casa do Dragão, que está extremamente popular.

Os Anéis de Poder se passa durante a Segunda Era da Terra-Média, após o primeiro Senhor do Escuro, Morgoth, ter sido derrotado, e pouco antes da ascensão de Sauron, que ainda não se revelou quando o novo seriado começa.

Ainda assim, devemos ver diversas criaturas terríveis e algumas dessas podem aparecer em flashbacks. Afinal, vimos nos trailers e em materiais promocionais, as duas árvores de Valinor, que foram destruídas na Primeira Era, bem antes dos eventos de Os Anéis de Poder.

Assim sendo, é inteiramente possível que a série traga flashbacks da guerra contra Morgoth e, com isso poderemos ver criaturas como a aranha Ungoliant e alguns dos dragões da Primeira Era.

Um dos dragões que pode vir a ser mostrado é Ancalagon, o maior dos dragões que já existiu na Terra-Média. Com isso, os seres voadores de A Casa do Dragão podem ser totalmente humilhados.

Ancalagon é maior que qualquer dragão vivo da série da HBO

Ancalagon é morto no fim da Primeira Era. Ele, junto dos outros dragões de Morgoth, era a maior arma do Senhor do Escuro.

Ele foi morto por Eärendil, pai de Elrond, e águias de Manwë, lideradas por Thorondor. Juntos, eles batalharam Ancalagon e os outros dragões por um dia.

Ao morrer, Ancalagon caiu sobre a cadeia montanhosa Thangorodrim, destruindo as três montanhas vulcânicas na queda, tamanha era a escala da criatura.

Naturalmente, ele não precisa ser maior que tais montanhas, mas ainda assim precisaria ser de um tamanho colossal para causar tanto impacto.

Os dragões de A Casa do Dragão são consideravelmente menores. De fato, o único que poderia, possivelmente, se equiparar a Ancalagon é Balerion, o dragão de Aegon, o Conquistador, que morreu pouco antes dos eventos da série da HBO.

Ainda assim, é improvável que Balerion atingisse o tamanho imaginado de Ancalagon (Tolkien não chegou a especificar o tamanho da criatura).

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder lança em 1 de setembro de 2022, no Amazon Prime Video. Já A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.