O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder pode mostrar Sauron, mas bem diferente

Sauron é o grande vilão da trilogia O Senhor dos Anéis e ele pode dar as caras na série Os Anéis de Poder, do Amazon Prime Video. Ele, no entanto, estará bem diferente de como vimos nos filmes, caso venha a aparecer.

Tendo em vista que a série leva o título O Senhor dos Anéis, é praticamente certo que Sauron vá aparecer eventualmente – afinal, ele é o personagem titular, o criador e usuário do Um Anel, que governa todos os outros.

Os Anéis de Poder se passa na Segunda Era da Terra Média, período em que os anéis foram forjados e Sauron está por trás da criação desses artefatos mágicos.

Depois de permanecer escondido e adormecido por cinco séculos, após a morte de Morgoth, o Primeiro Senhor do Escuro, Sauron começou a se revelar mais uma vez, e por volta do ano 1000, da Segunda Era, já havia reunido poder e se estabelecido na terra de Mordor, no leste da Terra-média, e começou a construir a temida fortaleza Barad-dûr perto da Montanha da Perdição.

Logo, legiões de orcs, trolls e outras criaturas dos dias de Morgoth ressurgiram; e Sauron corrompeu os corações de certas nações de homens como os Orientais e os Haradrim, com ilusões de poder e riqueza.

Embora Sauron soubesse que os Homens eram mais fáceis de influenciar, ele procurou trazer os Elfos a seu serviço, pois eles eram muito mais poderosos.

Celebrimbor em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Sauron com nova aparência

Por volta de 1500, Sauron assumiu uma bela feição e passou a se chamar Annatar, o “Senhor dos Presentes”. Ele deve aparecer dessa forma na série do Prime Video.

Ele fez amizade com os ferreiros elfos de Eregion, incluindo Celebrimbor (o maior dos artesãos, pois era descendente de Fëanor), e os aconselhou em artes e magia.

Celebrimbor, por sinal, já foi confirmado em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, ele será interpretado por Charles Edwards.

Mas nem todos os Elfos confiavam em Sauron, particularmente Galadriel, Elrond e Gil-galad, Rei Supremo dos Noldor. Também confirmados na série do Prime Video.

Para os elfos que o ouviram, Sauron deu conhecimento e incentivo para forjar os Anéis do Poder, enquanto forjou o Um Anel em segredo, para governar os anéis élficos.

Sobre esse anel Sauron escreveu em Tengwar, dizendo: Um anel para governar todos eles, um anel para encontrá-los, um anel para trazer todos eles, e na escuridão aprisioná-los.

No entanto, assim que Sauron colocou o Anel, os elfos sentiram sua traição e removeram seus anéis e os esconderam. Enfurecido, Sauron veio contra eles em guerra aberta e exigiu que todos os Anéis de Poder fossem dados a ele.

Os elfos conseguiram esconder dele os três maiores anéis, mas os outros dezesseis anéis do Poder foram capturados por Sauron, destruídos ou perdidos. Aos anões ele deu sete, mas aos homens ele deu nove, sabendo que eles seriam os mais fáceis de corromper.

Os senhores anões que receberam os Anéis provaram ser muito resistentes ao seu poder, e nem “desapareceram” nem se tornaram escravos da vontade de Sauron. Os anéis, no entanto, criaram neles um desejo insaciável por ouro, o que acabou causando muito sofrimento para os anões.

Já os homens foram corrompidos e tornaram-se os nazgûl, que vemos nos filmes de O Senhor dos Anéis.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao catálogo do Amazon Prime Video em 2 de setembro de 2022.

