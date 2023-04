O Senhor dos Anéis: Quem deixou Frodo ir para Valinor

O Senhor dos Anéis estabelece que Valinor é para onde os elfos vão na Terceira Era (e além), retornando às suas origens na Terra dos Valar. Mas Frodo recebe permissão especial para ir até lá. A questão é: permissão de quem?

No fim de O Retorno do Rei, Frodo e seus companheiros Hobbit retornaram ao Condado, e tentaram retornar às suas vidas normais. Para Frodo, isso não era possível. Depois de dois anos tentando retomar sua vida, Frodo estava pronto para navegar para as Terras Imortais de Valinor.

Continua depois da publicidade

Lá, ele seria curado de seus fardos mentais e físicos. Mas qual foi a logística por trás de sua partida e quem lhe concedeu permissão para ir?

Valinor estava localizado no continente de Aman, muito a oeste da Terra-média. Era o reino dos Valar e dos elfos, antes de Melkor iniciar a guerra contra eles.

No passado, viajar entre Valinor e a Terra-média era possível, mas isso terminou na Segunda Era. Graças à corrupção de Sauron, Ar-Pharazôn decidiu que queria desafiar os Valar, então ele navegou para o Ocidente com uma armada de seus soldados de Númenor. Em resposta à sua insolência, Eru Ilúvatar abriu um abismo no mar e afogou a todos.

Eru não apenas impediu a ameaça imediata de Ar-Pharazôn, no entanto. O deus da mitologia de Tolkien destruiu a ilha de Númenor e tirou Valinor do alcance de todos. Isso significava que apenas os elfos poderiam chegar a Valinor, mas mesmo eles não poderiam simplesmente viajar para Valinor por capricho. Então, quando Frodo partiu para Valinor no final de O Senhor dos Anéis, foi uma ocasião especial.

Como apenas os elfos eram permitidos em Valinor, era preciso alguma autoridade divina para deixar Frodo navegar para as Terras Imortais.

Arwen e Gandalf intercederam por Frodo

A trilogia O Senhor dos Anéis implica que Arwen teve muito a ver com o que aconteceu. Depois que ele foi esfaqueado pelo nazgûl, Arwen levou Frodo para Valfenda, mas ele estava perto da morte.

Então, ela orou para que a Graça dos Eldar estivesse sobre Frodo. Isso parece implicar que a oração de Arwen concedeu a Frodo uma casa em Valinor. Arwen já havia desistido de sua imortalidade, então era como se ela desse seu lugar para que Frodo pudesse sobreviver e, eventualmente, ir para Valinor.

Em uma carta de 1963 a Eileen Elgar, Tolkien explicou que Arwen “não poderia, é claro, simplesmente transferir seu ingresso no barco assim! Para qualquer um, exceto os da raça élfica, “velejar para o oeste” não era permitido, e qualquer exceção exigia “autoridade”. O que se quer dizer é que foi Arwen quem primeiro pensou em enviar Frodo para o Ocidente.”

Assim, foi ideia de Arwen enviar Frodo para Valinor, mas para que isso acontecesse, ela teve que peticionar Gandalf. Como um Maia, Gandalf teria tido comunicação com Manwë, e ele foi quem oficialmente concedeu a Frodo permissão para ir a Valinor.

Os filmes de O Senhor dos Anéis, junto com a série Os Anéis de Poder, estão disponíveis no Prime Video. A trilogia também está no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.