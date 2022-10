O Senhor dos Anéis será lançado como NFT e a internet não perdoa

A Warner Bros. Discovery fez um anúncio bastante controverso, revelando que O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel será relançado como NFT, iniciando o que é chamado de “WB Movieverse” (universo de filmes da Warner Bros, em tradução livre). Naturalmente, a internet já está caindo em cima.

Conforme o The Verge, a Warner Bros anunciou a chegada iminente de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (Versão Estendida) Web3 Movie Experience, um relançamento do filme de Peter Jackson de 2001 que viverá no Content Blockchain da marca Eluvio.

Em um comunicado à imprensa sobre sua parceria, a CEO da Eluvio, Michelle Munson, falou sobre o lançamento.

“Os fãs de O Senhor dos Anéis agora podem adquirir, participar e negociar em uma experiência épica de mídia viva que, sem dúvida, os surpreenderá e encantará”, disse Munson. “Ele foi realmente projetado para um público consumidor de massa, não apenas para entusiastas da Web3, e é por isso que deveria parecer tão notável e envolvente.”

Você já pode comprar e possuir permanentemente cópias físicas de A Sociedade do Anel e de todos os filmes de O Senhor dos Anéis em 4K em Blu-ray e DVD. Mas a aposta do estúdio em um punhado de recursos relacionados a NFT busca convencer as pessoas a comprar as edições “misteriosas” ou “épicas” do filme.

Juntamente com uma cópia digital de A Sociedade do Anel, a Edição Misteriosa de US$ 30 vem com um dos três menus de navegação interativos inspirados no Condado, Valfenda ou Moria, bem como uma seleção de galerias de imagens relacionadas a esses locais, oito horas de recursos especiais e vários “colecionáveis ​​​​de AR ocultos”.

A edição épica de US $ 100 vem com acesso a menus e fotos de todos os três locais, bem como uma variedade de outras fotos não encontradas na opção mais barata. Os usuários também poderão ver seus colecionáveis ​​AR em seus telefones depois de descobri-los espalhados por todo o filme NFT, que só poderá ser visualizado em um navegador.

O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (Edição Estendida) em NFT estará disponível para compra em 21 de outubro.

Os fãs reagem

Nas redes, muitos estão caindo em cima do anúncio da Warner Bros, chegando a comparar a estratégia às de Sauron.

“É o que? O Senhor dos Anéis 1 como NFT? Como eles acham que isso vai dar certo?”, questionou um fã.

“Vai ser falado sobre como a WB cavou com muita ganância e fundo demais. Saberemos o que eles acordaram nas profundezas do streaming… sombra e fogo”, disse outro fã.

“Mas eles foram todos enganados, porque outro token foi criado”, tuitou outro fã, fazendo um paralelo com o prólogo de A Sociedade do Anel”.

“Mas sério, crypto é coisa de Mordor de primeiro escalão. 100% energia de Annatar”, continuou o fã.

“A ironia de transformar conteúdo de Tolkien em algo que diretamente afeta/destrói o meio-ambiente é um esquema do nível de Sauron”, tuitou outra fã.

Os filmes de O Senhor dos Anéis podem ser assistidos no HBO Max.

