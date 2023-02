O Sexto Sentido seria filme sobre serial killer, revela diretor

O diretor M. Night Shyamalan revelou em entrevista ao Yahoo Entertainment sua ideia original para O Sexto Sentido, um dos maiores sucessos de sua carreira.

Segundo Shyamalan, originalmente o fantasmagórico suspense psicológico, que estabeleceu sua carreira no cinema, seria uma história sobre serial killer. Na versão inicial de O Sexto Sentido o protagonista era um fotógrafo da cena do crime.

“Originalmente, O Sexto Sentido era uma espécie de versão de um filme sobre serial killer”, disse o cineasta. “Foi assim por causa do meu amor por O Silêncio dos Inocentes e pelo gênero misturado com o sobrenatural. Nas primeiras iterações do roteiro, existia um fotógrafo de cena de crime cujo filho via fantasmas. Então foi assim que [o filme] começou a vir para mim”, revelou.

Lançado em 1999, O Sexto Sentido chegou a ser indicado a seis Oscars naquele ano. O filme estrelado por Bruce Willis traz o ator como o psicólogo infantil Malcolm Crowe, que encontra um menino problemático, Cole Sear (Haley Joel Osment). Malcolm descobre que Cole é atormentado por visões dos mortos e, embora inicialmente cético, Malcolm logo orienta Cole a começar a ajudar os fantasmas ao invés de temê-los.

Batem à Porta, o mais novo filme de M. Night Shyamalan, está em cartaz nos cinemas brasileiros.

