O sinistro filme de terror que todo mundo está vendo na Netflix

O Halloween se aproxima e a Netflix já começou a acrescentar títulos de terror em seu catálogo. Dentre eles está O Telefone do Sr. Harrigan, baseado em obra de Stephen King.

“Craig (Jaeden Martell) é um garoto do interior que faz uma amizade improvável com o Sr. Harrigan (Donald Sutherland), um bilionário idoso e recluso. O vínculo entre os dois nasce da paixão em comum que os dois têm por livros”, começa a sinopse do filme.

“Após a morte do Sr. Harrigan, Craig se surpreende com a possibilidade de se comunicar com o amigo por um iPhone que foi enterrado com ele. Esta história sobrenatural de amadurecimento mostra que algumas ligações jamais são perdidas”, continua a sinopse.

Baseado no conto de Stephen King, O Telefone do Sr. Harrigan tem roteiro e direção de John Lee Hancock e produção de Ryan Murphy (American Horror Story), Jason Blum (Corra!) e Carla Hacken.

Atualmente, O Telefone do Sr. Harrigan está em quarto lugar dentre os 10 filmes mais assistidos na Netflix do Brasil nos últimos dias.

O que os críticos estão dizendo sobre o filme da Netflix

Aparentemente, O Telefone do Sr. Harrigan não está agradando muito os críticos. No Rotten Tomatoes, o longa-metragem está com meros 30% de aprovação, com 30 análises computadas.

“Um desempenho inicial envolvente do grande Donald Sutherland e um consistentemente fundamentado de Jaeden Martell impedem que O Telefone do Sr. Harrigan fique completamente morto, mas você vai querer enviar este para o correio de voz”, escreveu Brian Tallerico do RogerEbert.com.

David Ehrlich, do IndieWire também não gostou muito do que assistiu: “O de origem de fundo de gaveta prova ser uma desvantagem insuperável para a adaptação de mesmo nome de John Lee Hancock para a Netflix, um drama sobrenatural abatido e completamente terrível”.

“É tudo imperdoavelmente maçante, um chamado a ser rapidamente ignorado”, criticou Benjamin Lee, do The Guardian.

“Mais parecido com uma palestra severa de um adulto do que um conto de advertência assustador e inquietante, esta adaptação do conto de Stephen King poderia ter tido mais sucesso se não desmoronasse completamente em comentários no estilo boomer”, detonou Courtney Howard, do AV Club.

Jaeden Martell e Donald Sutherland em O Telefone do Sr. Harrigan.

Estrelado por atores de Jogos Vorazes e It: A Coisa

O elenco de O Telefone do Sr. Harrigan é liderado por Jaeden Martell como o protagonista Craig. Veterano nos filmes de terror, Martell interpreta Bill Denbrough em It: A Coisa. O ator também está no suspense Entre Facas e Segredos.

Donald Sutherland, de filmes como Jogos Vorazes e séries como The Undoing, vive o misterioso Sr. Harrigan. Kirby Howell-Baptiste, sucesso na Netflix como a Morte em Sandman, vive a Srta. Hart.

O elenco de O Telefone do Sr. Harrigan é completado por Joe Tippett (Mare of Easttown) e Cyrus Arnold (Sam & Cat).

O Telefone do Sr. Harrigan já está disponível na Netflix. Confira abaixo o trailer arrepiante de O Telefone do Sr. Harrigan.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.