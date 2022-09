O suspense com atriz de O Senhor dos Anéis que todo mundo está vendo na Netflix

Ocasionalmente filmes lançados há anos acabam entrando para a lista dos mais assistidos na Netflix. Esse é o caso de Hanna, com estrelas de O Senhor dos Anéis e da Marvel.

Hanna é um filme de ação e suspense de 2011 dirigido por Joe Wright. Ele é estrelado por Saoirse Ronan (Lady Bird) como a personagem titular, uma garota criada no deserto do norte da Finlândia por seu pai, um ex-agente da CIA (Eric Bana), que a treina como assassina.

Cate Blanchett interpreta uma agente sênior da CIA, que tenta rastrear e eliminar a garota e seu pai.

Hanna foi lançado em 2011 e recebeu críticas majoritariamente positivas. Os críticos elogiaram as performances de Ronan e Blanchett, bem como as sequências de ação.

No presente momento, o longa-metragem está em terceiro lugar no top 10 dos filmes mais assistidos da Netflix no Brasil.

Hanna tem um elenco estelar

Saoirse Ronan interpreta a personagem titular. A atriz já foi indicada ao Oscar por seus papéis em Adoráveis Mulheres, Brooklyn, Desejo e Reparação, e Lady Bird.

Eric Bana, conhecido por viver o Hulk no filme de 2003, interpreta Erik Heller. Cate Blanchett, a Galadriel dos filmes de O Senhor dos Anéis, vive Marissa Wiegler.

Hanna é dirigido por Joe Wright, cineasta conhecido por Orgulho e Preconceito (2005), Desejo e Reparação, e O Destino de uma Nação.

O roteiro é de Seth Lochhead e David Farr, que posteriormente adaptaram o longa-metragem para a série do Amazon Prime Video, também intitulada Hanna.

Hanna está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.