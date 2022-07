O suspense de ação que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Caçada Selvagem está fazendo o maior sucesso na plataforma. O filme de ação superou alguns dos lançamentos mais aguardados da plataforma e garantiu posições de destaque no Top 10. Violento, emocionante e cheio de reviravoltas, o longa é garantia de diversão no streaming.

Caçada Selvagem – também encontrado sob o título original Daughter of the Wolf (Filha do Lobo – é um filme canadense de ação e suspense, lançado originalmente em 2019, com direção de David Hackl e roteiro de Nika Agiashvlli.

Em sua estreia original, Caçada Selvagem falhou em conquistar a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 22% de aprovação.

O público brasileiro da Netflix, por outro lado, parece estar curtindo o longa. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

Conheça a história de Caçada Selvagem na Netflix

A trama de Caçada Selvagem acompanha a história de uma mãe que, na natureza gelada, faz de tudo para salvar a vida do filho. A ambientação do longa, dessa forma, se assemelha ao do hit Granizo, também da Netflix.

“Uma ex-especialista militar precisa enfrentar a natureza selvagem do Alasca para resgatar o filho das mãos de sequestradores perigosos”, afirma a sinopse oficial de Caçada Selvagem.

O longa foca na história de Clair Hamilton, uma veterana do exército que embarca em uma jornada eletrizante após seu filho, Charlie, ser sequestrado por uma organização criminosa.

Em um primeiro momento, Clair aceita pagar o resgate. Porém, acaba enganada pelos sequestradores, que fogem com o dinheiro e Charlie.

Utilizando seu treinamento militar, Clair consegue capturar os dos sequestradores. A partir daí, passa a utilizá-lo como isca para descobrir o esconderijo da gangue.

Além de enfrentar os perigosos criminosos, Clair também é forçada a lidar com o clima imperdoável do Alasca e várias ameaças da natureza.

Será que o amor materno será suficiente para superar todos esses obstáculos? Só assistindo a Caçada Selvagem para saber.

Elenco de Caçada Selvagem tem atriz cancelada

O elenco de Caçada Selvagem é liderado por Gina Carano no papel da protagonista Clair Hamilton.

Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como Cara Dune nas primeiras temporadas de The Mandalorian.

Em 2021, após várias postagens controversas, negacionistas, intolerantes e problemáticas nas redes sociais, Carano foi demitida pela Lucasfilm.

Richard Dreyfuss, de filmes como Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau e A Garota do Adeus, interpreta Pai – o perigoso líder da gangue que sequestra Charlie.

Falando em Charlie, o filho de Clair Hamilton é interpretado pelo ator mirim Anton Gillis-Aldeman (Birthmarked).

Brendan Fehr, de séries como Better Call Saul e CSI, completa o elenco principal de Caçada Selvagem como Larsen, o sequestrador que é capturado por Clair.

Caçada Selvagem está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

