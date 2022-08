O suspense indiano que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o suspense indiano Darlings está fazendo o maior sucesso na plataforma. O longa conquistou a audiência nacional com uma surpreendente mistura de comédia e mistério – que culmina em um final realmente bombástico.

Logo após sua estreia, Darling superou alguns dos filmes mais assistidos da plataforma e garantiu posições de destaque no Top 10 do streaming.

Além de conquistar o público brasileiro, Darlings ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme já conta com 77% de aprovação.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Darlings na Netflix; confira.

Conheça a história de Darlings na Netflix

Uma produção original da Netflix, Darlings (Queridos, em tradução literal) chegou ao catálogo internacional da plataforma em 5 de agosto de 2022.

Descrito como “uma comédia dramática recheada de suspense”, o longa é comandado e co-roteirizado pela cineasta Jasmeet K. Reen, em seu primeiro trabalho como diretora.

“Badru acha que seu marido pode mudar de vida se parar de beber. Mas, quando a raiva dele vai longe demais, ela e a mãe decidem se vingar — mesmo sem saber muito bem como”, afirma a sinopse oficial de Darlings.

Ambientado em um bairro humilde de Mumbai, o filme acompanha a história de Badrunissa “Badru” Ansari Shaikh e Shamshunissa “Shamshu” Ansari, mãe e filha que fazem de tudo para navegar circunstâncias excepcionais e encontrar seus lugares no mundo.

Badru vive um relacionamento abusivo com o marido Hamza, que culpa o alcoolismo por sua violência constante.

Porém, ao perceber que o problema do marido vai muito além da bebida, Badru conta com a ajuda da mãe para fazer justiça (e conseguir vingança).

O filme recebeu grandes elogios pela maneira como aborda o patriarcalismo da sociedade indiana e os motivos que levam as mulheres a permanecerem em relacionamentos abusivos.

Após o lançamento do épico RRR, Darlings se tornou um dos filmes indianos mais bem sucedidos da Netflix.

Quem está no elenco de Darlings na Netflix?

O elenco de Darlings é formado inteiramente por astros e estrelas de Bollywood. Os atores do longa, dessa forma, são pouco conhecidos pelo público internacional.

Alia Bhatt, de filmes como Aluno do Ano, 2 States e Gangubai Kathiawadi, vive a protagonista Badru.

Shefali Shah, vencedora do National Film Award de Melhor Atriz Coadjuvante, é Shamshu, a mãe de Badru.

Vijay Varma (Gully Boy, Baaghi 3), interpreta Hamza Shaikh, o marido abusivo da protagonista.

O elenco de Darlings conta também com Santosh Juvekar (Shala), Roshan Mathew (The Glass Menagerie), Rajesh Sharma (Taan) e Vijay Maurya (The White Tiger).

Darlings está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.