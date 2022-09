O suspense intrigante que todo mundo está assistindo na Netflix

Se você gosta de filmes de suspense, não deixe de assistir O Perfumista – um thriller misterioso que conquistou os assinantes da Netflix. Recém-chegado à plataforma, o longa não demorou a garantir posições de destaque no Top 10 da plataforma. Atualmente, o filme aparece em 2º lugar entre os mais assistidos da Netflix.

O Perfumista – The Perfumier, no título original – é uma produção alemã de Nils Wilbrandt e Kim Zimmermann. Wilbrandt também fica com a direção. A trama do longa é baseada em um livro de Patrick Süskind.

Embora tenha conquistado o público da Netflix, O Perfumista não impressionou a crítica especializada. Ao contrário, o longa foi bastante criticado por seu enredo e pelas falhas na adaptação da trama original.

Mesmo assim, O Perfumista é sucesso na Netflix. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

Conheça a história de O Perfumista na Netflix

O Perfumista, como citamos anteriormente, é um filme alemão. Normalmente, produções do país fazem muito sucesso com o público brasileiro da Netflix.

Algumas das produções alemãs mais populares da Netflix incluem filmes como Filhos do Privilégio e séries como Dark.

“Uma detetive decidida a recuperar o olfato e o namorado cruza o caminho de um perfumista que usa métodos letais em sua busca pelo aroma perfeito”, afirma a sinopse oficial de O Perfumista na Netflix.

O longa foca na história de Sunny e Dorian – duas pessoas que compartilham uma relação muito diferente com o olfato.

Sunny não tem a habilidade de sentir cheiros. Dorian, por outro lado, é um talentoso mestre perfumista, disposto a tudo para criar a “fragrância perfeita”.

Com o objetivo de desenvolver o “perfume do amor”, Dorian começa a cometer terríveis assassinatos. Enquanto isso, Sonny faz de tudo para localizá-lo e pôr fim às suas sinistras ambições.

Parece familiar, certo? Afinal de contas, O Perfumista está longe de ser a primeira adaptação do livro Perfume: A História de um Assassino, escrito por Patrick Süskind.

A trama já foi adaptada em um filme homônimo (protagonizado por Ben Wishaw) e em uma série. Intitulada “Perfume”, a produção também está disponível na Netflix.

Tudo sobre o elenco de O Perfumista na Netflix

O elenco de O Perfumista é formado inteiramente por atores alemães, pouco conhecidos pelo público internacional.

Emilia Schüle, de produções como Berlin Station e Freche Mädchen, lidera o elenco de O Perfumista como Sunny, a detetive que tenta desvendar os misteriosos assassinatos de Dorian.

No papel de Dorian está Ludwig Simon, famoso por filmes como Munique: No Limite da Guerra e Beat.

August Diehl, o Major Hellstrom do filme Bastardos Inglórios, faz uma pequena participação no longa.

O elenco de O Perfumista conta também com Anne Müller (Brother and Sister), Luna Baptiste Schaller (Caraba), Robert Finster (Tribos da Europa) e Cornelia Heyse (Tatort).

O Perfumista está disponível na Netflix.

