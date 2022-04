O thriller de ação com Tom Cruise que todo mundo está vendo na Netflix

Lançado originalmente em 2016, o thriller de ação Jack Reacher: Sem Retorno se tornou um inesperado sucesso na Netflix. O longa galgou inúmeras posições no ranking da plataforma, passando a figurar no Top 10 brasileiro do streaming. Cheio de reviravoltas e inesquecíveis sequências de ação, o filme traz Tom Cruise no papel principal.

Jack Reacher: Sem Retorno é uma continuação do filme Jack Reacher, de 2012. O longa é baseado no livro “Never Go Back”, escrito por Lee Child, a 18ª aventura do personagem-título.

Com um orçamento de 80 milhões de dólares, o filme se tornou um grande sucesso de audiência, faturando 162 milhões na bilheteria. A sequência, entretanto, falhou em conquistar a crítica especializada, com apenas 37% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Jack Reacher: Sem Retorno na Netflix; confira.

De que fala Jack Reacher: Sem Retorno na Netflix

Embora o sucesso da Netflix seja uma sequência de Jack Reacher, você não precisa assistir o primeiro filme para curtir a trama de Sem Retorno.

Afinal de contas, cada capítulo da franquia Jack Reacher acompanha uma aventura diferente do herói.

“Quando descobre que sua amiga foi acusada de homicídio, Jack Reacher suspeita de uma conspiração e logo se vê fugindo com a moça”, afirma a sinopse oficial de Jack Reacher: Sem Retorno na Netflix.

Em Jack Reacher: Sem Retorno, o protagonista de Tom Cruise volta à ação após a prisão de Susan Turner, uma major do Exército acusada de alta traição.

Suspeitando das circunstâncias da prisão, Jack embarca em uma missão para provar que a ex-líder de seu pelotão é inocente.

Nesse cenário complicado – marcado por alucinantes cenas de ação – Reacher também descobre uma sinistra conspiração governamental, relacionada à morte de vários soldados americanos.

Tom Cruise e o elenco de Jack Reacher: Sem Retorno

Assim como o primeiro filme, Jack Reacher: Sem Retorno é protagonizado por Tom Cruise como o personagem-título.

Cruise é conhecido por algumas das maiores franquias de ação da história do cinema. Duas delas – Top Gun e Missão Impossível – lançam novos filmes entre 2022 e 2023.

A Major Susan Turner, por sua vez, é interpretada por Cobie Smulders. Provavelmente, você conhece a atriz por suas performances como Maria Hill nos filmes do MCU e como Robin na sitcom How I Met Your Mother.

Aldis Hodge (Estrelas Além do Tempo) vive o Capitão Espin, um militar que auxilia Jack Reacher em sua jornada contra o tempo.

Patrick Heusinger (Gossip Girl) interpreta um perigoso mercenário conhecido apenas como ‘O Caçador’.

O elenco de Jack Reacher: Sem Retorno conta também com Danika Yarosh (Shameless), Jessica Stroup (Punho de Ferro), Holt McCallany (Mindhunter) e Robert Knepper (Twin Peaks).

Jack Reacher: Sem Retorno está disponível na Netflix.