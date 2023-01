O thriller eletrizante que conquistou os assinantes da Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, o thriller Legado Explosivo está fazendo o maior sucesso na plataforma! Nas últimas semanas, o filme superou alguns dos maiores sucessos do streaming, figurando em posições privilegiadas do Top 10.

Legado Explosivo – Honest Thief, no título original – chegou aos cinemas em 2020, com direção de Mark Williams (Um Homem de Família).

Na estreia original, o longa falhou nas bilheterias, com um faturamento de 31 milhões de dólares e orçamento de 30 milhões. Legado Explosivo também dividiu a opinião da crítica, com 39% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história eletrizante e o elenco de estrelas de Legado Explosivo; confira!

Conheça a história de Legado Explosivo na Netflix

O thriller de ação Legado Explosivo, atualmente, assume a posição Número 2 no Top 10 de filmes mais assistidos da Netflix, à frente de hits como Glass Onion: Um Mistério Knives Out e Matilda: O Musical.

A trama do longa é uma clássica história de ação, marcada por perseguições em alta velocidade, tiroteios e muita violência.

“Apesar de ser um ladrão de bancos habilidoso e bem-sucedido, Tom Carter também tem seus princípios. Até que ele comete o grande erro de se entregar”, afirma a sinopse oficial de Legado Explosivo na Netflix.

Como indica a sinopse, o longa acompanha a história de Tom – um assaltante profissional que, em busca de liberdade, faz um acordo com o FBI.

Em troca de uma sentença reduzida na cadeia, Tom aceita devolver todo o dinheiro que roubou em sua prolífica “carreira”.

No entanto, quando dois agentes corruptos do FBI o incriminam por um violento assassinato, o protagonista embarca em uma jornada eletrizante para limpar o nome e trazer os verdadeiros responsáveis à Justiça.

Elenco de Legado Explosivo é liderado por Liam Neeson

Contando com grandes estrelas do cinema de ação, o elenco de Legado Explosivo é liderado por Liam Neeson como o protagonista Tom Carter.

Visto como um dos maiores astros de ação da atualidade, Liam Neeson está em filmes como Busca Implacável, A Perseguição e O Cavaleiro das Trevas Ressurge.

Kate Walsh, a Addison Montgomery de Grey’s Anatomy, interpreta Annie Wilkins, uma mulher por quem Tom nutre uma grande paixão.

Jai Courtney (Esquadrão Suicida) e Jeffrey Donovan (Law & Order) vivem John Nivens e Sean Meyers, os agentes do FBI que tentam incriminar o protagonista.

Anthony Ramos (Hamilton) completa o elenco principal de Legado Explosivo como Ramon Hall, outro agente corrupto do FBI.

O elenco de Legado Explosivo conta também com Jasmine Cephas Jones (Blindspotting) e Robert Patrick (O Exterminador do Futuro 2).

Legado Explosivo está disponível na Netflix.

