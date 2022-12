O Troll da Montanha: Conheça o épico da Netflix com diretor de Tomb Raider

A Netflix está prestes a lançar um épico: O Troll da Montanha, com diretor de Tomb Raider: A Origem. Vamos ver do que se trata o filme, que chega à plataforma em 1 de dezembro de 2022.

“Após ficar aprisionada por mil anos nas profundezas da montanha de Dovre, uma criatura gigantesca chega à superfície. Ela inicia uma jornada rumo à capital da Noruega, deixando destruição e caos em seu rastro. Um grupo de heróis se une para impedi-la. Mas como deter algo que deveria existir apenas no folclore norueguês?”, diz a sinopse de O Troll da Montanha.

O filme se passa nos arredores aparentemente pacíficos da residência de um velho casal nas montanhas. Quando uma catástrofe inesperada ocorre e quase metade de sua casa explode, o casal percebe uma pegada enorme na frente de sua casa.

Quando oficiais e especialistas chegam ao local, eles procuram a ajuda de Nora, a renomada arqueóloga interpretada por Ine Mari Wilmann.

Mesmo após uma investigação minuciosa, os especialistas não conseguem determinar o que causou uma cratera tão grande no solo.

Mais tarde, Nora e outros especialistas exploram ainda mais a montanha em busca de pistas, sem saber que estão entrando no covil da besta mítica titular. Nessa jornada eles testemunham o despertar de um gigante milenar.

Agora que o Troll surgiu, a equipe que o descobriu está desesperada para exterminá-lo antes que ele acabe com a humanidade.

O trailer de O Troll da Montanha pode ser assistido abaixo.

Conheça elenco e equipe de O Troll da Montanha

As estrelas Ine Marie Wilmann e Kim Falck interpretam os papéis principais de uma renomada arqueóloga e representante da agência norueguesa, respectivamente.

Wilmann é uma atriz altamente elogiada que interpretou papéis em filmes como Sonja: The White Swann, uma biografia do ícone da patinação artística Sonja Henie. Kim Falck é conhecido por sua mais recente série de TV, Kuppel 16.

Estrelando o principal papel coadjuvante como Kristoffer, um soldado do exército, Mads Sjogard Petterson é mais conhecido por seus papéis em Home for Christmas (também da Netflix) e O Rei da Montanha. Gard B. Eidsvold, Eric Vorenholt, Pal Richard Lunderby, Pal Anders Nordvi, Hugo Mikal Skar e Veronica Sinclair completam o elenco.

A direção é do norueguês Roar Uthaug, de Tomb Raider: A Origem (com Alicia Vikander) e A Onda. O roteiro é Espen Aukan, com base na história criada por Uthaug.

O Troll da Montanha estreia em 1 de dezembro de 2022 na Netflix.

