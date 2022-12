O Troll da Montanha: Explicamos o final do filme épico da Netflix

Alerta de spoilers

O filme O Troll da Montanha é um sucesso na Netflix, e está em primeiro no top 10 Do streaming no Brasil, tendo uma grande popularidade. Vamos desvendar o que acontece na trama e seu desfecho.

“Após ficar aprisionada por mil anos nas profundezas da montanha de Dovre, uma criatura gigantesca chega à superfície. Ela inicia uma jornada rumo à capital da Noruega, deixando destruição e caos em seu rastro. Um grupo de heróis se une para impedi-la. Mas como deter algo que deveria existir apenas no folclore norueguês?”, diz a sinopse de O Troll da Montanha.

Ine Marie Wilmann e Kim Falck interpretam os papéis principais de uma renomada arqueóloga e representante da agência norueguesa, respectivamente.

Explicamos a história e o que acontece no final de O Troll da Montanha, o novo filme épico que todo mundo está vendo na Netflix; confira.

O Troll da Montanha é sucesso na Netflix

A história do filme

O filme começa apresentando o Troll Peaks no vale de Romsdalen, onde a jovem Nora escala uma montanha junto de seu pai, Tobias.

Após chegarem no topo, Tobias fala com Nora sobre um conto de fadas, em que 13 Trolls bêbados perderam a noção do tempo e se transformaram em pedra quando o sol nasceu.

Posteriormente, a história avança 20 anos, com Nora trabalhando em uma escavação e tendo se formado em paleobiologia. No entanto, alguns trabalhadores em uma montanha, acabaram usando explosivos para construir um túnel ferroviários, e despertaram um monstro que matou vários trabalhadores.

Depois desse incidente, a primeira-ministra Berit Moberg e seu assessor Andreas são informados sobre a situação pelo ministro da Defesa, Frederick Markussen. Eles seguem para uma base confidencial e examinam as imagens do local.

A primeira-ministra pede para que seu assessor recrute um especialista, e essa especialista é Nora. Ela se encontra em Oslo para um reunião importante.

Nora aponta que as pegadas vistas realmente são pegadas, mas acaba sendo ridicularizada por Markussen. No entanto, Sigrid, um especialista em tecnologia, consegue acesso a uma gravação de uma manifestante sobre o incidente. A grande criatura é vista por todos na sala.

Momentos depois, Nora e Andreas voam para Lesja, local onde a criatura foi vista. Eles buscam informações com os moradores, mas não conseguem obter muitas. A criatura havia desaparecido, mas Nora recorre ao seu pai.

É revelado na trama que Nora acabou se distanciando de seu pai, que ficou obcecado em sua pesquisa de Trolls. Ele foi preso, mas acabou sendo solto e vive sozinho.

Ao chegar na casa do pai, ela mostra a filmagem sobre a criatura, e Tobias diz que o monstro é um Troll, que foi acordado pela explosão. Nora se irrita, mas Tobias acaba os acompanhando para o local.

A equipe voa de volta para o local das pegadas, e Tobias examina o solo. O Troll acaba acordando ao lado deles, e os personagens correm para o helicóptero e conseguem fugir. Com o perigo iminente, a primeira-ministra ordena uma operação militar para que derrube o monstro.

Os militares acabam armando uma emboscada para o monstro, e não conseguem derrubá-lo. Conforme eles recuam, o Troll sente o cheiro de um soldado cristão e acaba o devorando.

Após uma certa confusão, um tanque abre o fogo contra o Troll, que acerta Tobias com sua cauda. Tobias fala sobre um palácio, um rei e uma casa antes de morrer, e o Troll se afasta.

O plano de Nora e o segredos dos Trolls

Nora tem de recorrer ao conto de fadas que seu pai contava para buscar algumas pistas, e acaba elaborando um plano. Nas histórias mitológicas, os trolls jogavam pedras nas igrejas pois odiavam o som dos sinos. Nora planeja usar os sinos presos a helicópteros para derrotar o monstro.

Com o plano em andamento, a criatura acaba se movendo para o sudeste, e justamente indo para o Hunderfossen Family Park. O Troll acaba provocando o caos entre as pessoas.

Os helicópteros com sinos presos voam e parecem dar certo para derrotar o monstro. No entanto, os helicópteros são destruídos, exceto por um.

A criatura se move para Oslo e a primeira-ministra ordem que a cidade seja totalmente evacuada. Ela também dispensa Nora, e planeja bombardear a cidade quando o Troll chegar. Andreas, seu assessor, se demite e procura por Nora para falar sobre isso.

Nora acaba examinando algumas anotações de seu pai e encontra algo sobre um guardião chamando Sinding. Andreas revela que pode ser Rikard Sinding, e ambos vão para o Palácio Real de Oslo.

Sinding os convida após eles serem parados pelos seguranças do palácio. Ele os conduz por uma passagem secreta no subsolo, e Sinding mostra uma câmara que possui esqueletos de Trolls mortos.

Tobias quase descobriu sobre a verdade do local, mas ele foi internado em um asilo e isso ficou mantido em segredo por todo esse tempo.

Sinding explica que durante a cristianização da Noruega, Olavo II, rei do país, livrou toda a terra de tudo que não se encaixava na nova fé, incluindo os Trolls que existiam na época.

O troll é derrotado?

Nora finalmente junta todas as peças que seu pai estava tentando. Ela acaba usando a luz ultravioleta nos ossos do Troll e eles começam a se desintegrar.

Ela percebe que mesmo que o Troll tenha sido visto durante o dia, o sol não apareceu, portanto o monstro não morreu.

Enquanto Nora bola um novo plano com Kris, Andreas liga para Sigrid e diz a ela para invadir o sistema e evitar o ataque aéreo. Nora e Andreas acabam amarrando uma caveira de Troll em um veículo e atraem a atenção do monstro.

Em outro lugar, Kris reúne um grupo nos arredores de Oslo e eles constroem um círculo de painéis de luz ultravioleta.

Próximo de Nora, o Troll percebe a caveira e persegue o carro, enquanto os cabos se quebram. O crânio cai e a criatura o pega, soando um momento triste, pois ele era o último de sua espécie.

Enfurecido, o Troll continua os perseguindo, enquanto o monstro é conduzido ao círculo feito por Kris. Enquanto isso, o plano de Sigrid para impedir o ataque aéreo não funciona e ele é pego.

Porém, o piloto acaba percebendo a presença dos humanos próximos ao monstro e a missão é abortada. Kris liga as luzes e o Troll começa a se desintegrar, mas Nora sente um desconforto e pensa que isso não é certo.

Nora acaba apagando as luzes e pede para que a criatura deixe o local. No entanto, antes que ele possa reagir, o sol nasce e ele morre. Todos comemoram, e Nora e Andreas se perguntam se há mais Trolls escondidos nas montanhas.

O Troll da Montanha já está disponível na Netflix.

