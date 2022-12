O Troll da Montanha quebra impressionante recorde na Netflix

Alerta de spoilers

A Netflix lançou O Troll da Montanha, que tem feito bastante sucesso dentre os assinantes da plataforma. O novo filme épico do diretor de Tomb Raider: A Origem quebrou um importante recorde na plataforma de streaming.

“Após ficar aprisionada por mil anos nas profundezas da montanha de Dovre, uma criatura gigantesca chega à superfície. Ela inicia uma jornada rumo à capital da Noruega, deixando destruição e caos em seu rastro. Um grupo de heróis se une para impedi-la. Mas como deter algo que deveria existir apenas no folclore norueguês?”, diz a sinopse de O Troll da Montanha.

Continua depois da publicidade

A direção é do norueguês Roar Uthaug, de Tomb Raider: A Origem (com Alicia Vikander) e A Onda. O roteiro é Espen Aukan, com base na história criada por Uthaug.

As estrelas Ine Marie Wilmann e Kim Falck interpretam os papéis principais de uma renomada arqueóloga e representante da agência norueguesa, respectivamente.

Vamos ver, agora, qual recorde foi quebrado por O Troll da Montanha.

Mais trolls?

O Troll da Montanha, provou ser um grande sucesso no fim de semana, já que o filme norueguês rapidamente saltou para se tornar o filme nº 1 em diversos países, incluindo Brasil.

Agora sabemos o quão grande é o sucesso do lonnga-metragem, com os últimos números de audiência da Netflix confirmando que Roar Uthaug estabeleceu um grande recorde para a plataforma.

O Troll da Montanha foi assistido por mais de 75,86 milhões de horas em sua primeira semana, conquistando a melhor semana de estreia de um longa-metragem em língua não inglesa na plataforma de todos os tempos.

O Troll da Montanha já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.