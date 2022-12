O Troll da Montanha vai ter continuação na Netflix? Veja o que sabemos

O Troll da Montanha é um dos grandes sucessos da Netflix de 2022. O filme épico de monstros está no top 10 do streaming, ocupando a primeira posição. Com isso, fica a pergunta: o filme terá continuação?

“Após ficar aprisionada por mil anos nas profundezas da montanha de Dovre, uma criatura gigantesca chega à superfície. Ela inicia uma jornada rumo à capital da Noruega, deixando destruição e caos em seu rastro. Um grupo de heróis se une para impedi-la. Mas como deter algo que deveria existir apenas no folclore norueguês?”, diz a sinopse de O Troll da Montanha.

Ine Marie Wilmann e Kim Falck interpretam os papéis principais de uma renomada arqueóloga e representante da agência norueguesa, respectivamente.

Revelamos abaixo tudo o que sabemos sobre uma continuação de O Troll da Montanha, o filme épico da Netflix.

Uma sequência está acontecendo?

Por enquanto, uma sequência de O Troll da Montanha não foi confirmada pela Netflix, embora a equipe por trás do filme queira fazer um novo longa.

Em entrevista para o What’s On Netflix, o diretor Roar Uthaug revelou que quer ver o resultado de O Troll da Montanha, para que uma sequência possa acontecer.

“No momento, estamos focados em um grande filme divertido e vamos ver como é a resposta a isso”, disse o cineasta.

Por sua vez, na mesma entrevista, o produtor Kristian Strand Sinkerud confirmou os planos para um segundo filme, e comentou que tudo depende do público.

“Como cineastas, você sempre tem a ambição de fazer algo que dure um pouco mais do que um filme. Claro, temos ambições de fazer uma sequência e talvez duas sequências, mas tudo depende de como o público está respondendo ao filme”, comentou ele.

Como mencionado anteriormente, tudo vai depender de como o público vai responder ao filme, com a crítica não sendo o principal ponto para que a Netflix encomende uma sequência.

A resposta do streaming deve demorar um pouco, e caso haja um bom retorno, é possível que O Troll da Montanha 2 possa acontecer.

O Troll da Montanha já está disponível na Netflix.

